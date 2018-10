Uomini e Donne, Lorenzo elimina Giulia? Nuovi scoop sulla corteggiatrice

Giulia Cavaglia eliminata a Uomini e Donne? In arrivo nuove segnalazioni per Lorenzo Riccardi

Lorenzo elimina Giulia a Uomini e Donne? Tenetevi forte. Perché potrebbero arrivare dei grandissimi scoop sulla corteggiatrice! Ci sono state già svariate segnalazioni su di lei, ma la bomba dovrebbe scoppiare a breve. Nonostante sia Lorenzo che Luigi si siano presi una mezza-cotta per lei, non hanno mai fatto mistero dei loro dubbi. Pensano che non sia sincera al cento per cento. Ma qual è la verità? Adesso sono emersi dei messaggi pubblicati su Instagram che potrebbero compromettere il percorso di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne. Le prossime anticipazioni di Uomini e Donne potrebbero riguardare proprio questi nuovi scoop sulla corteggiatrice!

Le prime anticipazioni di Uomini e Donne sulle segnalazioni su Giulia

Come ci fa sapere il sito Ilvicolodellenews.it, una famosa dj (Greta) ha pubblicato una Instagram stories con cui spiega di conoscere a fondo Giulia. E non solo lei. La ragazza nasconderebbe qualche segreto che, se dovesse venire alla luce, potrebbe portare Lorenzo Riccardi a eliminarla immediatamente. Accuse, queste, che si aggiungo a quelle dell’ex fidanzato di Giulia Cavaglia! La dj ha parlato del suo rapporto con la corteggiatrice di Uomini e Donne in questi termini: “Mi avete scritto in tantissimi chiedendomi delucidazioni sulla mia ultima storia di Instagram riguardante una corteggiatrice di Uomini e Donne. Domani vi racconto brevemente i trascorsi fra me e questa ragazza e perché tutti a Torino sanno che persona è! Gianni Sperti, non ti sei sbagliato!”.

Giulia eliminata da Lorenzo dopo l’addio di Mara?

Potrebbe essere il secondo grande colpo di scena di questa stagione di Uomini e Donne. Abbiamo visto abbandonare il trono Mara Fasone (accusata di essere ancora fidanzata) e adesso Lorenzo e Luigi potrebbero invece decidere, di comune accordo, di eliminare Giulia dopo il putiferio che sicuramente scateneranno le ultime segnalazioni. Cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime anticipazioni di U&D?