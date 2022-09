I due ex avrebbero deciso di darsi un’altra possibilità dopo essere stati protagonisti di clamorosi addii in diretta tv

Serena Enardu e Pago, al secolo Pacifico Settembre, avrebbero deciso di riprovarci. La notizia è stata data da The Pipol Gossip e ha parecchie chance di essere attendibile, in quanto all’agenzia è molto vicino il giornalista Gabriele Parpiglia, amico del cantante. Stando a quanto lasciato trapelare dal portale, l’ex tronista di Uomini e Donne e il musicista, dopo le rocambolesche vicende sentimentali di cui sono stati protagonisti a Temptation Island e al GF Vip, si starebbero frequentando. Di nuovo! I due non hanno mai reciso completamente i rapporti in quanto Pacifico, anche dopo la rottura, ha continuato a essere vicino al figlio di lei, Tommaso. Qualcosa, però, pare che negli ultimi giorni sia cambiato, con uno ‘scatto in avanti’. Altrimenti detto, il ritorno di fiamma sarebbe una strada più che percorribile.

“Adesso – rivela The Pipol Gossip – i due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento. E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica perché questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero“.

Serena Enardu e Pago: quando l’addio avviene in diretta tv

I problemi tra Serena e Pago iniziarono a Temptation Island Vip 2, andato in onda nel 2019. La coppia si presentò nello show e riservò una marea di sorprese. Molti fan crebbero che la loro partecipazione fosse di facciata in quanto il loro legame, fino ad allora, non aveva presentato crepe. E invece nel reality si innescò una profonda crisi che li portò a lasciarsi. Trascorsa qualche settimana, il cantante sbarcò come concorrente al Grande Fratello Vip, il primo targato Alfonso Signorini. La Enardu chiese di entrare nella Casa perché si riscoprì innamorata.

Naturalmente Signorini prese la palla al balzo e spedì l’ex tronista nel loft di Cinecittà. E amore fu, di nuovo. Tutto pareva essersi risolto, con tanto di finale televisivo a lieto fine. E invece non fu così. Infatti, a poche settimane dalla conclusione dell’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia, i due giunsero a un altro capolinea sentimentale. The end! Da allora Pago e Serena non sono più stati una coppia. Adesso il colpo di scena svelato da The Pipol: la love story sarebbe pronta ad alimentarsi con nuovi capitoli romantici. ‘Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…’