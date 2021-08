Pago: fidanzata? Come stanno le cose con Serena? Il cantante si racconta

Pacifico Settembre si svela: come sta, il sogno di partecipare a Sanremo, i rapporti con gli ex di Tale e Quale e il capitolo Serena

Pago, al secolo Pacifico Settembre, attraverso il gioco ‘domande e risposte’ attivo su Instagram, si è raccontato ai suoi fan, parlando della sua situazione sentimentale attuale, di Serena Enardu, dei legami che ha oggi con alcuni suoi ex colleghi di Tale e Quale Show, di Temptation Island Vip e del Grande Fratello. Spazio anche ai sogni da realizzare: uno degli obiettivi è quello di partecipare al prossimo Festival di Sanremo, che si terrà nei primi giorni di febbraio 2022. Al timone ci sarà di nuovo Amadeus, che provvederà a selezionare i cantanti in gara, essendo anche stato riconfermato nel ruolo di direttore artistico.

Si comincia dalla situazione sentimentale. Con Serena la storia è ormai naufragata da diversi mesi. C’è una ‘lei’ nella vita di Pacifico ora? “No”, la risposta secca del cantante a proposito di una eventuale fidanzata. Medesima replica quando gli è stato chiesto se fosse vero ciò che di recente ha dichiarato l’ex tronista sarda, vale a dire che non ha più visto Settembre. “No, più visti”, ha confermato l’artista. Insomma, nessun ritorno di fiamma all’orizzonte.

Pago: i rapporti coltivati con i concorrenti di Temptation Island Vip, del GF Vip e di Tale e Quale Show

A Temptation Island Vip Pago ha conosciuto l’influencer Er Faina. Con lui è rimasto in contatto. “Sì, ci sentiamo, mi strappa sempre mille sorrisi“, ha spiegato Pacifico. Sempre restando in tema reality, per quel che riguarda la sua esperienza al Grande Fratello Vip, si sente ancora con Clizia e Paolo. I due vissero con lui nella Casa più spiata d’Italia, dove si sono fidanzati. E con il cast di Tale e Quale Show? “Vita e impegni permettendo sì, non con tutti ma sì”, ha raccontato Settembre che ha poi ribadito che si augura di potere avere delle chance di sbarcare alla fase finale del prossimo Festival di Sanremo.

Infine parole al miele per Nicola, il frutto d’amore che ha avuto nel 2009 da Miriana Trevisan, showgirl e sua ex moglie (Pacifico e la soubrette napoletana, dopo la rottura, hanno mantenuto rapporti ottimi). “Se penso a mio figlio sento di essere realizzato”, ha risposto il cantante a chi gli ha domandato se fosse soddisfatto della sua vita.