Vittorio Feltri torna sulla separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. E lo fa a modo suo, cioè con parole che sono destinate a provocare parecchio rumore. Il giornalista è amico stretto dell’imprenditore bergamasco; tramite un editoriale scritto per Novella 2000 ha commentato la voce che vorrebbe i due ex coniugi sul punto di provare a riprendere i fili d’amore perduti. Feltri da un lato ha lisciato il pelo al suo pupillo, ossia Trussardi, dall’altro ha menato fendenti affilati sulla conduttrice elvetica. In particolare ha fatto del velenosissimo sarcasmo sulla love story vissuta dalla svizzera e il medico Giovanni Angiolini (la relazione, durata qualche mese, è giunta al capolinea poche settimane fa).

Nonostante Tomaso sia stato pizzicato di recente in dolce compagnia (l’uomo d’affari è stato paparazzato in barca con la manager 39enne Ruzwana Bashir), secondo Feltri le indiscrezioni che lo vogliono nuovamente vicino all’ex moglie sono fondate. “Michelle, un altro Tomaso non lo trovi”, ha scandito il giornalista, dando una sorta di monito alla presentatrice. Quindi ha aggiunto:

“Tomaso è quasi come un figlio per me. Conosco sua madre da quando entrambi non avevamo che dieci anni. Duellavamo a scherma insieme. Conoscevo il padre da sempre, essendo lui bergamasco. […] Tuttavia non ho telefonato al giovane per farmi i fatti suoi. […] Però non dubito affatto che la notizia sia fondata. Del resto, Tomaso è bello, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre a cui somiglia tanto anche esteticamente”.

Dopo aver speso parole al miele per Trussardi, ecco che Feltri ha cominciato a tuonare su Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Una serie di dichiarazioni che difficilmente saranno apprezzate dai diretti interessati: “Non mi spiego come Michelle sia finita tra le braccia di un medico palestrato che ha frequentato la casa del Grande Fratello come Rocco Casalino”. Finita qui? Manco per idea. Il giornalista, con il suo classico modo di procedere con metafore azzardate, ha poi sganciato un’altra esternazione avvelenata:

“La signora deve essersi accorta di avere scambiato il fustino buono con quello sotto marca e non me ne voglia il dottore, senza dubbio in gamba, se azzardo questa esternazione. Ma Tomaso è Tomaso. E non si discute”.

Infine l’auspicio che Tomaso e Michelle possano davvero ricucire e riprendere il cammino comune: “Sono testimone di questa unione pure davanti a Dio. Dovrei incoraggiare i due a correre l’uno tra le braccia dell’altro, forse. Sarei contento se lo facessero, ovvio, ma prima di farlo è necessario che si assicurino che non finisca dopodomani”.

Michelle Hunziker e i rapporti recuperati con Eros Ramazzotti

La conduttrice, dopo aver visto naufragare il matrimonio con Tomaso, ha vissuto una love story con il già citato Angiolini. La relazione si è chiusa poche settimane fa, con Michelle che ha trovato rifugio in Eros Ramazzotti, suo primo marito. Nel periodo di Ferragosto il cantante e la Hunziker hanno trascorso assieme quasi una settimana in Franciacorta, zona del Bresciano in cui il musicista dimora abitualmente quando non è impegnato in toru. Si sa che Michelle ha dormito a casa dell’ex marito. Sì, il legame è stato decisamente recuperato.