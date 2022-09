Tomaso Trussardi volta definitivamente pagina. Nessun ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, come qualcuno aveva erroneamente mormorato. Il matrimonio è andato in frantumi e non è vero che i due ex coniugi hanno rimesso assieme i cocci della relazione. A testimonianza che non c’è alcuna ‘operazione ricucitura’ in corso, arrivano le paparazzate di Diva e Donna che hanno sorpreso l’imprenditore bergamasco al fianco di una donna d’affari, la 39enne Ruzwana Bashir. Il settimanale ‘rosa’, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato dei curiosi scatti in cui si vedono Trussardi e Bashir in atteggiamenti complici e affettuosi, mentre si rilassano a bordo di uno yacht, nelle acque cristalline della Costiera Amalfitana.

Sguardi d’intesa, tuffi spensierati, cene raffinate, sorrisi reciproci e chiacchierate fitte: così hanno trascorso la vacanza in barca Tomaso e la manager inglese, che è Ceo e cofondatrice di una piattaforma di viaggi. La donna è una delle donne d’affari più influenti al mondo. Nata a Skipton, nel Regno Unito, nel 1983, Basdhir ha fondato Peek, una società di viaggi con sede a San Francisco, in California. Oggi è amministratrice delegata dell’azienda. La 39enne è stata inserita nel 2012 nella lista Forbes 30 Under 30 sulla tecnologia e nel 2014 tra le 100 persone più creative di Fast Company.

Tomaso Trussardi e il giallo sul legame con Ruzwana Bashir

Resta da capire quale sia la natura profonda del legame che unisce Ruzwana e Trussardi: trattasi di una amicizia ‘speciale’? Di un flirt? Di un abbozzo di relazione che potrebbe sfociare in qualcosa di più serio? Il tempo fornirà tutte le risposte del caso. Quel che appare evidente è che con l’ex moglie, Michelle Hunziker, Tomaso ha chiuso e non c’è alcuno spazio per ricucire.

A proposito della conduttrice elvetica: nei prossimi mesi pare che diventerà nonna. Aurora Ramazzotti è incinta. Ma la pancia dove è? Signorini, nelle scorse ore, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato che Chi Magazine ha dato la notizia della dolce attesa prima del terzo mese di gestazione della ragazza. Ecco perché non si vede, per ora, il pancino.