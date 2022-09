GF Vip 7, pubblicati i 23 nomi del cast: delusione, dove sono i vip?

Il Grande Fratello Vip 7, inizialmente, vedrà ben 23 ‘vipponi’ aprire la porta rossa del famoso loft di Cinecittà. DavideMaggio.it, in esclusiva, ha reso noto l’intero cast, dopo giorni di indiscrezioni e retroscena relativi ai nomi arruolati da Alfonso Signorini e il suo team. I concorrenti ufficiali confermati dal programma sono stati soltanto due fino ad ora, ossia Giovanni Ciacci e Wilma Goich. Tuttavia, il sempre puntuale portale esperto di news relative al piccolo schermo, ha assicurato che i restanti 21 nomi pubblicati faranno certamente parte del gioco. La data di inizio del reality show è calendarizzata a lunedì 19 settembre (non è invece stata stabilita una data finale: in base agli ascolti, Mediaset, come già fatto negli ultimi due anni, deciderà quando chiudere i battenti della trasmissione. Se tutto dovesse filare liscio, il programma potrebbe persino chiudere a fine primavera 2023).

Di seguito i 23 nomi forniti da DavideMaggio.it dei ‘vipponi’ che saranno protagonisti al GF Vip 7:

Marco Bellavia – Attore, noto per aver interpretato Steve nella “saga” di Licia ed essere stato volto di Bim Bum Bam.

Giovanni Ciacci – Stylist, ex volto di Detto Fatto e Ballando con le stelle. Il costumista, pochi giorni fa, ha reso noto di essere sieropositivo.

George Ciupilan – Tiktoker ed ex allievo de Il Collegio (Rai Due).

Sofia Giaele De Donà – Influencer che ha partecipato a Ti Spedisco in Convento.

Alberto De Pisis – Ex di Taylor Mega, poi dichiaratosi omosessuale. Non si sa bene perché sia da considerarsi vip.

Daniele Del Moro – Fu nel cast del Grande Fratello di Barbara D’Urso nel 2016 e poi fu tronista a Uomini e Donne.

Edoardo Donnamaria – Speaker di RTL 102.5 ed ex volto di Forum.

Elenoire Ferruzzi – Icona trans.

Antonella Fiordelisi – Ex schermitrice e influencer spesso chiacchierata dal gossip.

Gegia – Attrice e comica, che ha avuto molta popolarità negli anni ‘80.

Charlie Gnocchi – Conduttore radiofonico e fratello del più noto Gene Gnocchi.

Wilma Goich – Cantante

Ginevra Lamborghini – Influencer e sorella di Elettra Lamborghini

Sara Manfuso – Giornalista; è la moglie del deputato del PD Andrea Romano.

Carolina Marconi – ex Grande Fratello 4, oggi influencer.

Nikita Pelizon – Influencer ed ex Temptation Island, On The Beach e Pechino Express.

Amaurys Pérez – Ex pallanuotista.

Pamela Prati – Showgirl finita al centro dello scandalo Mark Caltagirone

Cristina Quaranta – Ex Non è la Rai e velina di Striscia la Notizia.

Attilio Romita – Ex mezzo busto del Tg1.

Patrizia Rossetti – Volto di punta per anni di Rete 4

Luca Salatino – Tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne.

Antonino Spinalbese – Noto per la relazione avuta con Belen Rodriguez, dalla quale è nata la figlia Luna Marie.

Il magazine Oggi ha assicurato che nel cast ci sarà anche l’attore Sergio Assisi. DavideMaggio.it non lo ha però inserito nella lista. Non rimane che attendere e vedere se farà parte dei giochi oppure no.

Per quel che invece riguarda il livello di ‘vippaggine’, resta l’amaro in bocca (infatti sui social già sono iniziati a cascare commenti tutt’altro che entusiasti). Unica ‘vip’ davvero nota e conosciuta (e ultrà discussa) ad ogni latitudine del Bel Paese è Pamela Prati. Gli altri nomi sono un mix di personalità semi-sconosciute oppure che hanno vissuto un momento di popolarità in passato per poi finire fuori dai radar del mondo dello spettacolo. Si sperava in qualcosa di meglio, almeno ai nastri di partenza.