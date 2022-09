Il cast ufficiale del Grande Fratello Vip 7 continua a rimanere top secret. Quello ufficioso invece no. Per il momento i concorrenti svelati dal programma sono stati soltanto due: Wilma Goich e Giovanni Ciacci. Tutti gli altri nomi trapelati non hanno ancora trovato conferma da parte della produzione, ma è praticamente certo che faranno parte dei giochi. Ai ‘vipponi’ già resi noti se ne aggiunge ora un altro. A lanciare la news è il magazine Oggi che ha fatto sapere che Alfonso Signorini è riuscito a mettere a segno un colpaccio, arruolando una personalità di peso del mondo del cinema, delle serie tv e del teatro. Di chi si tratta? Dell’attore napoletano Sergio Assisi, 50 anni tondi tondi e una marea di esperienze sul piccolo e grande schermo.

Assisi, per quel che riguarda le fiction e le serie televisive, tra i lavori svolti, ha recitato in Elisa di Rivombrosa 2, in Capri 1 e 2, in Il commissario Nardone, in Purché finisca bene e ne L’allieva 3. Al cinema lo si ricorda in Ferdinando e Carolina di Lina Wertmüller, in Guardiani delle nuvole di Luciano Odorisio, in Ultima fermata di Giambattista Assanti, in Fratelli unici di Alessio Maria Federici e in A Napoli non piove mai, film da lui stesso diretto.

Assisi non è sprovvisto nemmeno di esperienza per quel che riguarda la tv di intrattenimento, essendosi messo in gioco in diversi talent e avendo anche avuto ruoli da giurato e conduttore: nel 2012 ha fatto parte del cast di Ballando con le Stelle, nello stesso anno è anche stato giurato di Miss Italia. Dunque eccolo nel 2016 a Tale e quale show e nel 2018, in qualità di conduttore, a PrimaFestival. Nel 2021 è stato nuovamente arruolato da Milly Carlucci per Il cantante mascherato. Ora pare che sia arrivato il momento di affrontare il GF Vip.

