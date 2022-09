GF Vip 7, ex tronista dell’ultima edizione di UeD nel cast: ecco chi è

Il Grande Fratello Vip accoglie da sempre i volti di Uomini e Donne nel cast e per la settima edizione Alfonso Signorini pare abbia scelto un ex tronista/ex corteggiatore. Si tratterebbe di Luca Salatino, che ha rivestito entrambi i ruoli nel Trono Classico. Inizialmente è approdato nel programma di Maria De Filippi alla corte di Roberta Giusti. Entrato nei cuori di chi lavora nella redazione e della conduttrice, gli è stato offerto il trono, subito accettato. Grazie a questa seconda esperienza nel dating show ha trovato l’amore con Soraia Allam.

Ora per lui si sarebbe presentata una nuova grande opportunità sul piccolo schermo. Ad annunciare il suo arrivo nella Casa più spiata d’Italia è Amedeo Venza, che si dice sconvolto per la notizia. Pertanto, si tratta al momento di un’indiscrezione, che non va assolutamente sottovalutata. Innanzitutto Signorini non esclude mai volti provenienti dal programma di Queen Mary, seguitissimo dal pubblico di Canale 5. Oltre questo, Luca Salatino a UeD ha dimostrato di aver proprio un bel caratterino, che potrebbe generare colpi di scena.

Tempo fa si vociferava che Matteo Ranieri, tra l’altro grande amico di Luca, sarebbe stato un concorrente del cast del GF Vip 7. La partecipazione dello scorso anno di Sophie Codegoni e la fine della sua brevissima storia con la corteggiatrice scelta, Valeria Cardone, ha portato molti a fare questa ipotesi. Più volte, però, ha fatto notare di non voler entrare in questo mondo.

Avrebbe potuto approfittare delle dichiarazioni fatte da Sophie nella Casa lo scorso anno, eppure ha preferito restare in silenzio lontano dai riflettori. Oggi l’ipotesi sul suo arrivo nella Casa di Cinecittà viene spazzato via dallo scoop riguardante il suo amico Luca Salatino. Non resta che attendere per scoprire se tale indiscrezioni corrisponde alla realtà oppure no.

In passato sono approdati nella Casa ex tronisti ed ex corteggiatori. Primo tra tutti Andrea Damante, seguito da Giulia De Lellis, Luca Onestini, Francesco Monte, Sossio Aruta, Andrea Zelletta, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Soleil Sorge e Sonia Lorenzini. Sarà ora il turno di Salatino?

Intanto, l’ex tronista si gode questi primi mesi di relazione con la sua Soraia. Tra loro la storia sembra procedere a gonfie vele, almeno secondo quanto i diretti interessati mostrano sui loro rispettivi profili social network.

Al momento, sono tre i concorrenti della settima edizione del reality resi ufficiali: Pamela Prati, Wilma Goich e Giovanni Ciacci.