GF Vip 7, Pamela Prati c’è! “Il compromesso sulle querele” a Mediaset

Il terzo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7 è Pamela Prati. Dopo varie indiscrezioni ecco che è arrivato l’annuncio direttamente dalla showgirl, che con un’intervista sul nuovo numero del settimanale Chi ha spazzato via ogni dubbio. C’è, però, un tassello importante che ha dovuto gestire con la Mediaset prima di poter entrare ufficialmente nel cast di questa settima edizione del reality show di Canale 5. Come in molti sapranno, fino a qualche mese fa sembrava impossibile vedere Pamela varcare la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà.

Il motivo? C’era un impedimento: le questioni legali con Mediaset. Ad aprire gli occhi su questo ostacolo ci aveva pensato tempo fa The Pipol Gossip, che parlava appunto dei problemi che ci sono (o c’erano) tra la Prati e Mediaset, ancora non risolti. A causa del contenzioso, Pamela rischiava di non prendere parte a questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ora che il suo arrivo è stato reso ufficiale, ci si chiede: come avranno risolto? A dare una risposta ci pensa Alessandro Rosica, con il suo profilo Instagram Investigatoresocialofficial.

“Siamo caduti proprio in basso. Nullità fatta a persona. Per entrare ha dovuto ritirare le querele fatte ai programmi. Giusto compromesso”

Pamela Prati avrebbe così – il condizionale è d’obbligo – deciso di accettare questo compromesso: ritirare le querele per entrare nella Casa più spiata d’Italia per la seconda volta. Questa non è di certo la prima esperienza nel reality per la showgirl. Durante la prima edizione della versione Vip, aveva fatto discutere (e anche sorridere) il fatto che avesse richiesto un taxi per lasciare subito la Casa. Fu lei stessa a decidere di andare via, mettendo su una scenetta che aveva fatto il giro del web nei giorni a seguire.

Ma quali sono le questioni legali che la Prati pare abbia dovuto abbandonare per entrare al GF Vip 7? Pare sia tutto collegato all’affaire di Mark Caltagirone, di cui la stessa Pamela aveva parlato in tv, a Belve. “Sono in causa con Mediaset e con Barbara d’Urso. Ha divulgato molte cose sulla mia vita mi ha dato della truffatrice, è un reato”, aveva dichiarato.

Di recente aveva poi affermato di essere pronta a rimettersi in gioco nuovamente nella Casa di Cinecittà. Ed ecco che ora il suo arrivo diventa ufficiale. “Salgo sul taxi e vado al GF Vip”, rivela oggi su Chi la showgirl.

Grande Fratello Vip 7 cast: chi sono i concorrenti

Per ora sono tre i gieffini ufficiali di questa edizione, che prenderà inizio il prossimo 19 settembre: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela. Intanto, stanno facendo il giro del web altri nomi, che ancora non sono stati confermati. Scendendo nel dettaglio, in questi giorni, si parla della presenza nel cast di Carolina Marconi, George Ciupilan, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Amaurys Perez.

Non resta che attendere per scoprire chi farà parte di questa nuova edizione del reality di Alfonso Signorini. Intanto, si sa già che a condurre il GF Vip Party saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Per Giulia Salemi, invece, un ruolo inedito: parteciperà alle varie puntate in studio per rivelare i commenti condivisi dai telespettatori sui social network.