Grande Fratello Vip: nome ufficiale secondo concorrente e novità

Manca poco al ritorno del Grande Fratello Vip: la data di partenza è fissata, su Canale 5, a lunedì 19 settembre. Al timone del reality show ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, supportato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato in anteprima il secondo nome ufficiale del cast di concorrenti e annunciato altre importanti novità.

Insieme a Giovanni Ciacci, il cui nome è stato comunicato tempo fa sulle pagine del settimanale Chi, varcherà la celebre Porta Rossa Wilma Goich. Per i più giovani che ci leggono: si tratta di una cantante, classe 1945, diventata popolare negli anni Sessanta. Popolarità che è aumentata dopo l’incontro con Edoardo Vianello, che ha sposato nel 1967 e dal quale ha avuto la figlia Susanna, giornalista scomparsa qualche anno fa a causa di una brutta malattia.

Wilma e Edoardo hanno unito le forze negli anni Settanta fondando il duo musicale I Vianella: tra le canzoni più celebri, solo per citarne alcune, Semo gente de borgata e Fijo mio. Il gruppo ha tenuto banco per tutto il decennio, fino alla separazione ufficiale avvenuta nei primi anni Novanta.

La Goich ha lavorato poi in televisione e a teatro: il Grande Fratello Vip è il primo reality show a cui partecipa. Tempo fa, in un’intervista per Nuovo Tv, Wilma aveva parlato della possibilità di entrare nel bunker di Cinecittà, non nascondendo una certa preoccupazione per scarsa igiene e disordine.

Le altre novità del Grande Fratello Vip 7

Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato che quest’anno non ci sarà alcuna copertina dello storico magazine con il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo è semplice: tutti i concorrenti verranno svelati direttamente nel corso della prima puntata, prevista su Canale 5 lunedì 19 settembre.

“Dei 24 concorrenti si sanno già i primi due, uno è Giovanni Ciacci, l’altro è Wilma Goich. Per gli altri 22 nomi dovremmo aspettare la sera del 19 settembre dove verranno presentati volta per volta. L’intervista ad Alfonso sul numero di questa settimana è irresistibile”

Il Grande Fratello Vip 7 dovrebbe durare fino a marzo. L’azienda di Cologno Monzese conta molto sulla buona riuscita del programma, che lo scorso anno ha ottenuto grande successo, complice pure l’intricato triangolo amoroso che ha coinvolto Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran.

Proprio Soleil – che ha lasciato il segno nella passata stagione – è stata chiamata da Signorini alla conduzione di GF Vip Party, il format in streaming su Mediaset Play che viene trasmesso pochi minuti prima della diretta della trasmissione. La Sorge sarà affiancata da Pierpaolo Pretelli, altro popolare e amato ex gieffino.