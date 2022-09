La coltre di mistero attorno al cast del Grande Fratello Vip 7 inizia a diradarsi. Quest’anno Alfonso Signorini e il suo staff hanno optato per il ‘gran riserbo’ per quel che riguarda i ‘vipponi’ che entreranno nella Casa più spiata d’Italia a partire da lunedì 19 settembre, data di partenza del reality show. Tuttavia la fuoriuscita di notizie ha comunque permesso di unire i pezzi del mosaico. Così, ecco che a circa due settimane dall’apertura dei battenti del programma è spuntata una lista di 12 nomi ufficiosi. Insomma, trattasi di quei personaggi che, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, varcheranno la fatidica porta rossa del loft di Cinecittà. L’elenco, fino a poche ore fa, era di 13 nomi, ma all’ultimo c’è stato un forfait.

Al momento, i nomi ufficiali relativi al cast sono due: Giovanni Ciacci, annunciato da Chi Magazine (il costumista racconterà per la prima volta in tv la convivenza con la sieropositività), e Wilma Goich, la cui presenza è stata ufficializzata da Tv Sorrisi e Canzoni (la cantante si rimette in gioco dopo la dolorosa scomparsa di sua figlia, Susanna Vianello, morta a causa di un tumore il 7 aprile 2020). I restanti dieci concorrenti non sono ancora stati resi noti dai canali ufficiali, ma una serie di ‘spifferi’ danno la loro partecipazione sicura.

Carolina Marconi sarà una delle ‘vippone’. Dopo aver sconfitto il cancro, rientrerà nella Casa più spiata d’Italia (fu già concorrente in una delle edizioni nip) e racconterà la sua storia di caduta e rinascita. Spazio poi alla giovane star del web George Ciupilan, alla conduttrice Patrizia Rossetti, al radiofonico Charlie Gnocchi (fratello di Gene), alla chiacchieratissima Pamela Prati (la showgirl cerca il riscatto dopo l’affaire Mark Caltagirone).

E ancora ecco la comica, cantante e attrice Gegia, l’icona trans Elenoire Ferruzzi, il volto di Forum Edoardo Donnamaria, l’ex mezzo busto del Tg1 Attilio Romita e Antonino Spinalbese, giovane spezzino al centro del gossip per via della relazione avuta lo scorso anno con Belen Rodriguez, con la quale ha avuto una figlia, Luna Marì.

Fino a poche ore fa era data per certa nel cast anche Patrizia Groppelli, opinionista televisiva nonché compagna di vita di Alessandro Sallusti. La donna, secondo Pipol Tv, avrebbe però dato forfait all’ultimo per motivi personali. Di seguito l’elenco ufficioso dei nomi del cast del GF Vip 7:

Giovanni Ciacci

Wilma Goich

Antonino Spinalbese

Carolina Marconi

Gegia

Pamela Prati

Elenoire Ferruzzi

Edoardo Donnamaria

Charlie Gnocchi

George Ciupilan

Patrizia Rossetti

Attilio Romita

Grande Fratello Vip 7, risolto il nodo sul voto

Il 25 settembre gli italiani saranno chiamati a votare alle elezioni politiche. Inizialmente si era fatta strada l’ipotesi di far slittare l’inizio del GF Vip in modo tale da concedere ai concorrenti di recarsi tranquillamente alle urne. Alla fine Mediaset ha deciso di non rinviare l’inizio del reality. Tuttavia sarà garantito ai ‘vipponi’ il diritto di voto: chi vorrà esprimere la propria preferenza, uscirà dalla dimora di Cinecittà, si recherà al seggio in cui ha residenza, voterà e poi farà ritorno nella Casa più spiata d’Italia.