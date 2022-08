La produzione del reality ha spiegato come sarà risolto il nodo legato alle elezioni politiche previste per il 25 settembre

Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 e come verrà risolto il nodo legato alle elezioni politiche? La chiamata alle urne è fissata per domenica 25 settembre mentre la data di partenza del reality più spiato d’Italia è stata calendarizzata a lunedì 19. Ciò significa che il programma comincerà 6 giorni prima rispetto al voto. Una vicenda non da poco visto che i ‘vipponi’ che vorranno esprimere la propria preferenza dovranno abbandonare la dimora di Cinecittà e poi rientrarvi, rispettando il periodo di quarantena preventiva per scongiurare un eventuale focolaio di Covid. Alla luce di tale scenario è stato ipotizzato (anche GossipeTv ha trattato la vicenda in modo approfondito) che l’inizio della trasmissione avrebbe potuto slittare a dopo le elezioni. Pare però che non ci sarà alcun rinvio.

Fanpage.it è entrato in contatto con fonti vicine alla produzione del GF Vip, le quali hanno spiegato che, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, la prima puntata del reality sarà regolarmente trasmessa in diretta lunedì 19 settembre. E le elezioni? Sarà concesso agli inquilini di recarsi alle urne? Assolutamente sì.

Sempre le fonti contattate dalla testata campana affermano che i concorrenti che esprimeranno la volontà di andare a votare potranno tranquillamente abbandonare la Casa temporaneamente, raggiungere la città in cui c’è il loro seggio di appartenenza, votare e poi rientrare in gioco. Naturalmente prima di riunirsi al gruppo dovranno affrontare alcuni giorni di quarantena. Chi invece non è intenzionato ad andare alle urne se ne starà nella Casa e non dovrà rispettare alcuna misura ‘straordinaria’.

Resta da capire quanti dei ‘vipponi’ hanno intenzione di dare il loro contributo alle elezioni. Laddove tutti volessero votare, la Casa resterebbe deserta per giorni, cioè per quel lasso di tempo per cui è prevista la quarantena. Il punto è proprio la quarantena. La regione Lazio, così come nel resto d’Italia, ormai non applica più l’isolamento stringente. Se si è venuti a contatto con un positivo è solamente raccomandata l’auto-sorveglianza e obbligo mascherina FFP2 per 10 giorni.

Il caso del GF Vip è però un poco più spinoso perché se una persona dovesse contagiarsi darebbe avvio ad un focolaio all’interno del loft di Cinecittà con il rischio di contagiare gran parte dei vipponi. Una situazione che si vuole assolutamente evitare. Rimane da capire quali misure prenderà la produzione del reality per far fronte a tale rischio.