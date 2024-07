Ilaria D’Amico incinta e 5 matrimoni vip a pezzi: 10 chicche di gossip

Indiscrezioni confermate: Clio MakeUp, al secolo Clio Zammateo, e Claudio Midolo non sono più marito e moglie. Tramite una nota congiunta hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio. I motivi? “Alti e bassi, conflittualità e momenti bui”. Alla fine hanno pesato di più i periodi no di quelli sì. E quindi adios. L’ex coppia ha parlato di decisione “ponderata e sofferta”, sottolineando che da ora in poi la priorità assoluta sarà la gestione serena dei figli. A non essere scoppiata è invece la collaborazione professionale: “Continuerà il nostro sodalizio artistico in ClioMakeUp, realtà della quale siamo co-fondatori, e per la quale cercheremo di continuare a lavorare con il sorriso”.

Pure Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati. La showgirl ha fatto sapere di non essere riuscita a salvare il matrimonio. I ben informati hanno aggiunto che lui avrebbe fatto di tutto per evitare la rottura, ma che lei stavolta sarebbe stata irremovibile.

Pare che sia giunta al capolinea dopo 17 anni anche la relazione di Rossella Brescia e Luciano Cannito. I due non hanno confermato la notizia, ma nemmeno l’hanno smentita.

Luglio infernale per le coppie vip. Anche Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono separati. I due, riservatissimi, stavano assieme dal 2005. Dagospia ha reso noto che il comico ha dato mandato al suo legale per avviare le pratiche di fine rapporto.

Pure Francesca Chillemi e Stefano Rosso si sono detti addio. Lei ora pare che stia con Eugenio Grimaldi. I due sono stati paparazzati a Capri.

Tra tanti amori finiti, spiccano le nozze di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che si sono scambiati le promesse eterne a Forte dei marmi, in riva al mare. Poi festa grande al Maitò!

Ilaria D’Amico sarebbe incinta. Diva e Donna assicura che è in dolce attesa, a 50, anni con Buffon. Il settimanale sostiene che la notizia gli sia stata confermata da amici vicini alla coppia.

Fedez ha già dimenticato la modella francese Garance Authié: Chi Magazine lo ha pizzicato con una misteriosa mora in Puglia in atteggiamenti inequivocabili. Quanto piace al rapper la vita da single.

Botte da orbi tra Nina Moric e la sua ex suocera Gabriella Corona, la madre di Fabrizio. La modella croata ha postato una chat privata avuta con la donna che, commentando una sua foto con gli shorts, ha tuonato: “E tu saresti una madre? Non sei degna di un ragazzo per bene come Carlos“. “Non giudicare nessuno nella tua vita”, la replica di Nina. Che bel clima!

Emma Marrone in vena di confidenze. Intervistata da GQ, la cantante, quando le è stato chiesto qual è l’oggetto a cui non rinuncerebbe mai, ha risposto di essere indecisa su due cose, lasciando tutti sorpresi. “Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa fra il dildo e la Playstation, poi te lo dico”, la confessione della musicista salentina. Inutile dire che la dichiarazione è diventata virale in un amen. Se un giorno dovesse partecipare all’Isola dei Famosi, per mancanza di corrente, già si sa per quale oggetto propenderebbe. Dopotutto il piacere personale è mica roba su cui scherzare. Avanti tutta!