Nozze Clizia-Paolo, 12 chicche: Patty Pravo top, bouquet, kg persi

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono marito e moglie. Grande festa venerdì 12 luglio a Forte dei Marmi per il tanto atteso matrimonio. I neo sposi si sono scambiati le promesse eterne in riva al mare, al tramonto, in una cornice ultra romantica.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, matrimonio: 10 curiosità sulla festa

Ad accompagnare all’altare Paolo è stata mamma Eleonora Giorgi , con papà Massimo Ciavarro che ha guardato il figlio e l’ex moglie, con la quale è in ottimi rapporti, con sguardo affettuoso ed emozionato. Clizia ha raggiunto lo sposo a braccetto col padre, splendida nel suo lungo abito bianco con strascico e bordature di pizzo.

Nozze di Clizia e Paolo, 2 chicche “pre matrimonio”