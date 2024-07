Clizia e Ciavarro sposi: look bocciato, le strazianti promesse (video)

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono finalmente marito e moglie. Oggi, sabato 12 luglio 2024, l’influencer e il volto di Forum sono convolati a nozze nella magnifica cornice del mare di Forte dei Marmi. Si tratta di un posto molto speciale per Paolo, non scelto sicuramente a caso. Proprio nella località toscana, infatti, si sono conosciuti i suoi genitori, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, mentre giravano l’iconico film “Sapore di mare”. Molti gli invitati alla cerimonia, tra cui diversi personaggi noti, come Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia (testimone della sposa) ed Edoardo Donnamaria, il quale si è presentato con la nuova fidanzata.

Grazie alle foto e ai video condivisi dagli ospiti, è stato possibile in anteprima diversi momenti della commovente cerimonia. Paolo Ciavarro ha fatto il suo ingresso insieme alla mamma Eleonora e il figlio Gabriele, che ha poi aspettato in braccio al papà l’arrivo all’altare della sua mamma. In un giorno così importante, Ciavarro ha indossato un completo nero semplice ma elegante, accompagnato da una cravatta bianca. Dopodiché, è stato il turno della figlia di Clizia avuta con Francesco Sarcina, Nina, e infine è arrivata finalmente la sposa insieme al suo papà.

L’Incorvaia ha puntato sulla semplicità, scegliendo un abito poco sfarzoso, che però non ha convinto molto gli utenti social. In un giorno così speciale, ha scelto un vestito bianco con spalle scoperte e maniche lunghe staccate con bordi in pizzo, dettaglio decisamente non adatto alla stagione estiva. Ma, sono stati soprattutto gli accessori ad essere bocciati dal mondo del web. L’ex vippona ha deciso di coronare i suoi capelli sciolti con delle perline bianche, considerate da molti troppo infantili per un matrimonio. Inoltre, ha optato per un bouquet di colore azzurro, che non trasmetteva esattamente un grande senso di eleganza. insomma, look bocciato quello di Clizia Incorvaia per il suo matrimonio.

Ma sono stupendi solo tanta felicità la meritano tanto 🥹💙 #ciavarrini pic.twitter.com/TCN1nB87o9 — Diletta♡ (@__d1l3tt4__) July 12, 2024

Le promesse di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Durante la cerimonia, Clizia e Paolo si sono scambiati delle emozionanti promesse prima di giurarsi amore eterno. Scusandosi per la voce rotta, Ciavarro ha dedicato queste parole alla mamma di suo figlio:

Da quando sei entrata nella mia vita, tutto è stato illuminato dalla tua luce. Con la tua solarità sei riuscita a vincere il mio pessimismo. Per questo, prometto di amarti incondizionatamente, di essere il tuo sostegno nei momenti difficile e di condividere le gioie di ogni trionfo, sarò il tuo migliore amico, il tuo compagno di avventure, il tuo amore eterno. Con te al mio fianco, non ho paura di affrontare ciò che il futuro ci riserva. Ti amo amore.

“Non scomoderò Catullo o Neruda, sono qui per dirti che ti scelgo oggi e ti amerò per sempre. Ti amo”, ha invece detto Clizia davanti ad un Paolo commosso.