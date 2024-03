Eleonora Giorgi operata: parla Paolo Ciavarro, “ecco com’è andata”

Eleonora Giorgi, che sta lottando contro un tumore al pancreas, nella giornata di martedì 26 marzo 2024 è stata operata. L’attrice 70enne si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico programmato. Lei stessa lo aveva annunciato pochi giorni fa in tv. A dare notizie su come è andata l’operazione sono stati i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli che hanno pubblicato dei post su Instagram mercoledì 27 marzo.” È andata bene! Grazie a tutti per l’affetto e per la vicinanza”, hanno riferito i due uomini, senza aggiungere altri dettagli.

Eleonora Giorgi: il messaggio di Clizia Incorvaia

Anche Clizia Incorvaia, influencer e compagna di Paolo Ciavarro, ha voluto dedicare un post all’interprete, alla quale si è legata parecchio da quando ha intrecciato una love story con suo figlio. “Grata, benedetta. Brava guerriera”, ha scritto la donna siciliana, a ulteriore conferma che l’intervento chirurgico è andato bene.

Dunque l’operazione, fortunatamente, ha avuto esito positivo e non ci sono state complicazioni. Ciò non significa che la Giorgi sia al momento completamente guarita. La lotta contro il cancro al pancreas, uno dei tumori più ostici da fronteggiare, prosegue. La donna continuerà a sottoporsi a tutte le cure necessarie per tentare di arginare la malattia.

C’è uno spiraglio di luce: la stessa interprete romana di recente ha infatti dichiarato di aver avuto rassicurazioni dai medici sul fatto che può guarire e tornare a condurre la vita di prima. Se tutto va secondo le più rosee aspettative, nel giro di due o tre mesi Eleonora potrebbe guarire.

La scoperta del tumore e il coraggio di sorridere

La Giorgi ha scoperto di avere il cancro lo scorso novembre. Un fulmine a ciel sereno. Nonostante la situazione clinica delicatissima, l’attrice si è sempre mostrata pubblicamente con il sorriso e con spirito positivo e battagliero. Ospitata in diversi frangenti da Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato che da quando ha reso noto di lottare contro un tumore ha ricevuto un’ondata inaspettata di affetto da parte di migliaia di persone.

Particolarmente toccati dalla vicenda, naturalmente, i figli Paolo e Andrea. Il primo ha anche raccontato che la madre in questo momento difficoltoso può contare sulla vicinanza dell’ex marito Massimo Ciavarro, il quale sta dando supporto all’ex moglie in forma privata.