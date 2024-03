Eleonora Giorgi è pronta per l’operazione: data e reazioni

Eleonora Giorgi si è collegata con Silvia Toffanin per annunciare che martedì 26 marzo si opererà per asportare il tumore. L’attrice sta combattendo contro un cancro al pancreas.

Con sincerità ha rivelato di essere abbastanza spaventata per questo importante passo, al tempo stesso è grata dell’essere riuscita ad arrivarci.

“Ho un po’ di paura. Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere mai gli ospedali, ora dovrò fare una super operazione, ma non era scontata“

La Giorgi ha raccontato nello specifico che la chemioterapia l’ha aiutata ad arrivare a questo punto, ma non può aspettare troppo per l’operazione.

“Grazie a questo percorso di mesi di chemio, il tumore è meno reattivo, come in un ring in cui è intontito e quindi ci dobbiamo sbrigare. Sono fiduciosa“

Con lei i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Entrambi sono molto fieri della forza che ha mostrato la mamma sin dall’inizio e che soprattutto ha cercato in tutti i modi di tranquillizzarli e di non farsi vedere amareggiata.

Eleonora ha rivelato in realtà che sono stati molti i momenti di sconforto, ma ha preferito non pesare sui figli. È convinta però che tutto andrà bene. Ha spiegato anche che la convalescenza non sarà facile e veloce, bisognerà avere pazienza. I medici sono fiduciosi.

L’importante aiuto di Massimo Ciavarro

Eleonora ha confessato che in questo periodo il suo ex le sta dando un grande supporto. Nonostante abiti a Lampedusa prende in continuazione aerei ed è presente sempre. Lunedì 25 marzo arriverà a Roma proprio per essere con lei prima, durante e dopo l’operazione.

“Massimo è così riservato e chiuso e non ci potevo credere che è venuto a Roma a posta. Lunedì arriverà perché vuole essere con me in clinica per l’operazione“.

Anche Paolo ha mostrato contentezza per ciò. Ha spiegato che il padre ha la capacità di aiutare tutti nel momento del bisogno, nonostante apparentemente sia molto chiuso. Vederlo affianco a sua madre a darle forza lo rincuora e gli fa tirare un sospiro di sollievo.