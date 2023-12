Eleonora Giorgi ha fatto la chemio: la speranza di potersi operare

Eleonora Giorgi ha iniziato il ciclo di chemioterapia dopo che di recente ha scoperto di essere stata colpita da un tumore al pancreas. La 70enne attrice e regista ha spiegato nelle ultime interviste televisive a Verissimo e a Pomeriggio Cinque di voler condividere pubblicamente tutte le tappe del suo percorso clinico. Così, nelle scorse ore, intervenuta ai microfoni del programma I Lunatici, trasmissione radiofonica di Radio Radio2, ha informato su come stanno procedendo le cure, raccontando di aver appunto cominciato a sottoporsi ai cicli chemioterapici.

L’artista ha prima di tutto voluto sottolineare l’ondata di affetto da cui è stata travolta dopo aver reso pubblica la battaglia al cancro contro cui sta combattendo. Dopodiché ha spiegato che la chemio è l’unica via medica che le hanno consigliato per “tentare di rimpicciolire quell’oggettino“.

Si naviga a vista per ora. La stessa Giorgi ha detto che adesso bisognerà attendere di vedere come il suo corpo risponde alle cure. Se ci saranno reazioni positive potrà “essere operata”. “Altrimenti boh”, ha chiosato. Naturalmente la speranza è che il percorso clinico permetta di migliorare la situazione e che quindi si possa arrivare all’intervento chirurgico.

“Sono lunghe cinquantasei ore. Per ora fatto la prima e attualmente non ho nessun tipo di effetto collaterale. Probabilmente si presenteranno”, ha aggiunto l’attrice a proposito della chemioterapia, ribadendo quanto detto di recente, cioè che, comunque vada, non ha assolutamente intenzione di nascondersi o chiudersi in casa.

La Giorgi, anche nei salotti di Silvia Toffanin e di Myrta Merlino, rispettivamente a Verissimo e a Pomeriggio Cinque, ha infatti dichiarato che non avrà alcun problema a mostrarsi al pubblico con il “turbante o la parrucca”. Anzi farà di tutto per “esserci”, così da poter essere di aiuto a coloro che vivono la sua stessa situazione.

Sempre a I Lunatici ha dichiarato: “Le fiction ad esempio oggi rappresentano tutte le categorie. Ma non vedi la zia col turbante che fa la chemio. Far vedere che si può sostenere in pubblico, mi hanno detto diversi medici, può essere di incoraggiamento e di conforto”.

La Giorgi ha poi ribadito di essere rimasta piacevolmente stupita dalle centinaia se non migliaia di persone che le hanno scritto dopo che ha fatto sapere che sta lottando contro un tumore. L’attrice può contare sull’affetto dei suoi famigliari più stretti, in particolare sull’amore dei suoi due figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.