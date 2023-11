Eleonora Giorgi tumore, nuove rivelazioni: qual è la speranza di vita

Dopo l’annuncio a Pomeriggio 5, Eleonora Giorgi è tornata a parlare della sua malattia. Il 24 novembre, a sorpresa, in trasmissione ha annunciato di avere un tumore al pancreas che per fortuna è operabile.

Oggi l’attrice ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera dove ha spiegato come ha scoperto del cancro e come affronterà le cure. La Giorgi ha rivelato che inizialmente non ha reagito male alla notizia poiché, avendo fatto una vita bella che le ha dato tanto, morirebbe serena. Ma ha spiegato che, vedendo i suoi figli addolorati, si è resa conto di dover combattere per loro.

“All’inizio ho pensato in modo egoista che se dovevo morire, beh pazienza: ho vissuto una vita incredibile e invecchiare non mi piace per nulla. Poi mi sono guardata intorno e ho visto i miei figli Andrea e Paolo addolorati, ho sentito il loro grande amore: tra le cose positive di questo momento c’è l’essere al centro dei loro cuori“

Il tumore al pancreas è uno dei più letali, ma la Giorgi ha rivelato di essersi documentata molto a tal proposito, così da stare più tranquilla: “Ho esorcizzato molte paure documentandomi subito, insieme ai miei figli. Scoprirlo per tempo è decisivo. E ovviamente ho esaminato gli altri casi noti, come quello di Fedez e di Steve Jobs. Mi ha sorpreso scoprire che Jobs per lungo tempo si è affidato a cure alternative. Io ho piena fiducia nella scienza“.

Eleonora ha però confessato di avere molta paura. Mercoledì prossimo inizierà con la chemio e ogni 15 giorni ripeterà l’iter: “Ho deciso di combattere con determinazione“.

La scoperta della malattia

La Giorgi ha raccontato come le è stato diagnosticato il tumore. Inizialmente pensava di avere problemi polmonari, per questo ha reagito “con incredulità” al risultato delle analisi.

“Credevo che avessi problemi polmonari. Sono stata miracolata, perché l’ho scoperto per tempo per via di una serie di circostanze fortuite. Avevo un forte raffreddore, il 26 ottobre, 5 giorni dopo il mio settantesimo compleanno, mi sono ritrovata a fare la mammografia. In quel momento è arrivato un brutto colpo di tosse. ‘Già che ci sono farei una lastra’, ho detto all’ecografista. E quell’angelo: ‘Signora prenoti una tac’. L’esame ha rivelato dei piccoli noduli, di cui due frastagliati. Lo pneumologo mi ha prescritto una Pet che ha portato alla luce il carcinoma al pancreas. Se i noduli ai polmoni fossero stati metastasi ora avrei un anno e mezzo di vita davanti. Invece la biopsia ha detto che dopo la chemioterapia potrò operarmi“

L’attrice, dunque, ha lasciato intendere che, per quel che riguarda la speranza di vita, se non ci saranno complicazioni, ha davanti ancora diversi anni.

L’attrice ha poi rivelato che i primi sintomi li avrebbe avuti già due anni fa. Infatti era emersa la glicemia stranamente molto alta, ma in quel caso, dato che dall’ecografia non era emerso nulla, non era andata più a fondo. Proprio per questo la Giorgi invita a non trascurare mai nessun segnale, soprattutto in casi come questi, dove la tempistica è importante.

L’annuncio della malattia

Sempre al Corriere della Sera, Eleonora ha raccontato perché ha scelto Pomeriggio 5 per dare l’annuncio. Ha spiegato che si è sentita ben accolta da Myrta Merlino e ciò l’ha spinta ad aprire il suo cuore ai telespettatori.

“Myrta Merlino, poco prima dell’inizio della trasmissione mi ha fatta sentire benvoluta. Avevo quel macigno nel cuore e ho pensato: «Forse qui posso chiedere al mio pubblico tutto l’amore di cui ho bisogno»“.

La Giorgi ha rivelato che è intenzionata a tornare in tv per dare aggiornamenti sul suo stato di salute. In questo modo pensa di poter essere di aiuto alle persone che stanno affrontando un periodo buio come il suo. Ha confessato, inoltre, che ciò le servirà per avere la forza di continuare a combattere e di “sentirsi viva“.

“Mi servirà anche per non buttarmi giù: perderò i capelli, le sopracciglia, ma quei momenti mi daranno il pretesto per truccarmi, indossare un turbante nero o una parrucca vaporosa. Sentirmi viva“

A tal proposito, l’attrice ha parlato di Fedez. Anche a lui è stato diagnosticato un tumore al pancreas, per cui poi si è operato, a marzo 2022. Eleonora vorrebbe incontrare il rapper per dargli forza e stimolarlo a sorridere alla vita.