Eleonora Giorgi ha un tumore: l’annuncio a Pomeriggio 5

Eleonora Giorgi ha spiazzato tutti rivelando che le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. L’attrice ha deciso di dare il delicato annuncio a Pomeriggio Cinque, durante la diretta di venerdì 24 novembre. “Tolti i miei figli e le persone della mia famiglia, c’è il pubblico. La mia famiglia è il pubblico ed io ora ho bisogno del vostro amore. Non c’è una cosa mia che voi non sappiate. E io non posso nascondere questa cosa”, così è iniziato il discorso della Giorgi negli studi del talk show di Canale 5.

Dopodiché, è andata avanti raccontando come ha scoperto di essere malata e dichiarando, per l’appunto, di avere un tumore al pancreas. “Ora ho bisogno di voi e del vostro amore. Avevo appena fatto per puro caso una tac, perché avevo la tosse. Venivo da una biopsia senza risposta che poteva voler dire ‘un anno’. Invece adesso ho la risposta, sono qui come guerriera. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas”, ha dichiarato tra gli applausi del pubblico. “Si può operare, questa è la cosa bella”, è subito intervenuta Myrta Merlino abbracciandola con affetto.

"La mia famiglia è il pubblico ed io ora ho bisogno del vostro amore. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas" Eleonora Giorgi a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/iLFoXNTwTk — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 24, 2023

L’attrice ha espresso la sua sorpresa rispetto alla notizia, riferendo di aver sempre goduto di una buona genetica. A tal proposito, ha sottolineato che sua madre è deceduta solo due mesi fa, all’età avanzata di 94 anni, a causa della vecchiaia. Difatti, anche l’ex marito Massimo Ciavarro, dopo aver saputo della diagnosi, ha reagito dicendo: “Proprio lei? Con quella genetica in famiglia?”. Eleonora ha poi spiegato di aver avuto un grande sostengo dai suoi due figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, che le sono stati subito vicino.

"La malattia mi ha fatto toccare con mano l'amore dei miei figli ad un livello che io non immaginavo. Un pensiero ai miei figli che sono stati straordinari" Eleonora Giorgi a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/mmytBuktMd — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 24, 2023

Successivamente, Eleonora ha parlato del percorso che dovrà svolgere da ora in poi: “Ora comincia il cammino che condividerò con milioni di persone. Inizierò le chemio e l’operazione e poi ricomincia il ritorno. Lo voglio vivere in vostra compagnia”. La 70enne si è mostrata fiduciosa riguardo il futuro e ha infine aggiunto che continuerà ad essere ospite di Pomeriggio Cinque. “Se dovrò venire con una parrucca, ne vorrei una come David Bowie. Poi una come Marylin quando fa gli auguri al Presidente”, ha detto tra le risate e gli applausi del pubblico.