Eleonora Giorgi, morta la madre: la dedica di Paolo Ciavarro

Grave lutto per Eleonora Giorgi: è morta la madre Maria Roma. Ecco come l’hanno ricordata lei e il figlio Paolo Ciavarro

Grave lutto per Eleonora Giorgi: è morta la madre, Maria Roma. La notizia è arrivata direttamente dall’attrice, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme alla mamma con scritto: “Mamma amatissima, buon viaggio nel tuo luogo preferito, accanto a Lui spero!”. Allo stesso modo, anche suo figlio Paolo Ciavarro ha voluto ricordare l’amata nonna, condividendo nelle sue storie uno scatto insieme in bianco e nero, mentre si stringono un tenero abbraccio. “Buon viaggio nonna”, ha scritto il volto di Forum, confermando la scomparsa di Maria Roma.

Eleonora Giorgi e il difficile rapporto con la madre

Il rapporto di Eleonora Giorgi con la madre è sempre stato molto complicato. I suoi genitori si sono separati quando la regista romana aveva solo 16 anni, dopo che Maria Rosa aveva scoperto che il marito aveva una seconda famiglia. Tuttavia, crescendo, la madre di Paolo Ciavarro non è riuscita ad incolpare completamente suo padre. Questo perché, a seguito del divorzio, la madre ha intrapreso un percorso religioso molto profondo. Cattolica praticante e molto credente, dopo essersi lasciata con il marito, Maria Rosa è entrata addirittura a far parte di una comunità neocatecumenale. Secondo Giorgi, infatti, la separazione per la madre è stata una sorta di liberazione, approfittando della scoperta del tradimento per dedicarsi alla vita religiosa.

Intervistata da Serena Bortone al talk di Rai 1 “Oggi è un altro giorno”, Eleonora aveva raccontato: “Ho vissuto con una monaca laica. Per 50 anni non ha mai fatto un pranzo di domenica con i suoi figli, perché era dedicata a Gesù”. Insomma, una situazione veramente complicata, dato che la priorità della madre era la comunità religiosa e non la famiglia. Tutto ciò le aveva profondamente allontanate, portando l’attrice e i suoi fratelli a creare un vincolo molto più stretto con il padre.

Tuttavia, nel corso degli anni, l’attrice è riuscita a riallacciare il rapporto con la madre, tanto che anche i suoi figli, Andrea e Paolo, hanno costruito un legame importante con la nonna. Nonostante ciò, la devozione di Maria Rosa verso il mondo religioso e la chiesa non è mai svanita, come si può evincere anche dal messaggio di addio di Eleonora Giorgi, nel quale ha citato quel Lui con l’iniziale maiuscola, ovvero Dio, colui a cui ha dedicato tutta la sua vita.