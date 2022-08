Pochi giorni fa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno battezzato il loro primo figlio, Gabriele (l’influencer siciliana è mamma anche di Nina, avuta dal matrimonio con il cantante Francesco Sarcina). Il padrino del bimbo è stato Alfonso Signorini, ossia il ‘Cupido’ che ha fatto incontrare al GF Vip 4 i due piccioncini. Molti hanno notato un’assenza importante alla cerimonia, quella di nonna Eleonora Giorgi, la madre di Paolo, attaccatissima al nipotino e prima fan della relazione sentimentale del figlio. A spiegare i motivi del forfait ci ha pensato Ciavarro, intervistato da Chi Magazine. La Incorvaia ha invece raccontato perché all’evento non era presente l’ex marito Sarcina. In questo caso, visti i trascorsi turbolenti dell’ex coppia, non ha stupito l’assenza del musicista.

“Mia madre è stata a contatto con un mio cugino che si è scoperto poi essere positivo. Lei giustamente non se l’è sentita di partecipare”, ha spiegato Paolo, risolvendo il giallo e aggiungendo che sua madre ha molto sofferto per non essere potuta essere presente al battesimo. Capitolo Francesco Sarcina. Sulla questione ha risposto l’ex moglie. “Si sarebbe divertito anche lui in questo grande circo dall’atmosfera onirica. Scherzi a parte, oramai è stato trovato un equilibrio”, ha precisato l’influencer, lasciando intendere che i rapporti con il cantante, seppur non sono idilliaci, hanno almeno trovato tregua e tranquillità.

Paolo e Clizia, oltre ad aver rilasciato un’intervista a Chi Magazine, sul formato cartaceo, sono stati protagonisti di una chiacchierata di coppia sul profilo Instagram del settimanale. In questo frangente hanno parlato del progetto di sposarsi. Ciavarro ha detto che senza dubbio il matrimonio si celebrerà. La compagna lo ha subito ‘bacchettato’, ricordandogli che non ci sono fiori d’arancio senza una proposta ufficiale che ancora non è arrivata. Paolo ha sorriso, promettendo che prima o poi si impegnerà ad inginocchiarsi e a chiederla in sposa. La speranza dell’influencer è che sia ‘prima’ piuttosto che ‘poi’.

Divergenza anche su eventuali altri figli: il volto di Forum vorrebbe almeno un altro frutto d’amore, la Incorvaia ha detto invece che per lei il discorso ora è chiuso. Dopo due gravidanze si sente appagata e non desiderosa di avere il terzo figlio. “Una femminuccia e un maschietto, mi fermo qui”, ha chiosato. “Va bene, va bene”, le ha fatto eco il compagno, tagliando corto ed evitando di finire a discutere. L’amore non è bello se non è litigarello.