Alfonso Signorini, il re del gossip del Bel Paese, per professione è solito far naufragare le coppie. Con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha invece capovolto la situazione, mettendo lo zampino per far germogliare l’amore. Un amore nato sotto i riflettori, quelli del Grande Fratello Vip 4: fu nella Casa più spiata d’Italia infatti che nacquero quelli che poi sono stati ribattezzati i ‘Ciavarrini’. Concluso il reality, l’influencer siciliana e il volto di Forum hanno continuato a frequentarsi, comprendendo che era nato qualcosa di importante tra loro. Quindi la convivenza e la gioia più grande, Gabriele, frutto d’amore nato lo scorso febbraio. Per chiudere il cerchio, nelle scorse ore, Signorini, Paolo e Clizia si sono riuniti in Sicilia, ad Agrigento, e non per trascorrere delle vacanze: la coppia ha voluto che il direttore di Chi magazine tenesse a battesimo Gabriele. Così ecco Alfonso con il bimbo tra le braccia, in chiesa, mentre è stato celebrato il sacramento.

“Siamo felici ma ko. Non siamo stati social perché abbiamo vissuto un momento magico e abbiamo voluto godere di questo momento. Ma vi racconterò la nostra fiaba”, ha riferito Clizia che poco dopo ha iniziato a raccontare qualche dettaglio in più della “fiaba”. Sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato un video (condiviso anche da Signorini) del battesimo. “Il cerchio della vita”, la didascalia che ha accompagnato il filmato, impreziosito dal tappeto musicale dell’Ave Maria di Shubert cantata dalla voce immortale di Luciano Pavarotti.

Il discorso di Signorini al battesimo di Gabriele

Clizia e Paolo uniti dal GF Vip, sotto l’ala protettrice di Signorini; Clizia e Paolo genitori di Gabriele; Clizia e Paolo che hanno voluto condividere la gioia del battesimo del bimbo con il conduttore, colui che ha ‘architettato’ la loro love story. Insomma, il “cerchio” ora si chiude. Signorini durante la cerimonia ha narrato l’incontro con i due concorrenti ai provini del GF Vip.

“Clizia mi disse: “Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita, non voglio innamorarmi, voglio vivermi l’allegria”. Io mi sono innamorato di questo viso meraviglioso. Poi è arrivato lui, mi disse: “A me non interessa niente dell’amore, voglio fare una nuova esperienza”. L’amore quando c’è non si può combattere, sono felice che questo bambino meraviglioso sia qua perché questa è la dimostrazione che non solo il GFVip è vero, a differenza di quanto dicono che è tutto scritto e finto. Questa è la dimostrazione di vita vera, con il loro amore combattuto, sono contento perché al di là del Grande Fratello, a noi interessa la vita, l’amore, le emozioni”.

Infine il giornalista ha espresso tutta la sua gioia per poter essere stato accanto a Gabriele in una fase della sua vita così importante: “Sono contento perché questo bambino è anche un po’ mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui”. Alla cerimonia hanno partecipato gli affetti più stretti della coppia, tra cui nonni Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

D’altra parte non è una novità il fatto che i ‘Ciavarrini’ nutrivano il desiderio di avere al loro fianco Signorini durante il battesimo del figlio. Lo riferirono al diretto interessato in diretta televisiva. Poco prima di dare alla luce il bebè, Clizia, con il pancione in bella vista, tornò nello studio del Grande Fratello Vip nella veste di ospite. E fu proprio in quell’occasione che si fece avanti con Signorini: “Voglio che lo battezzi tu”. Il conduttore si disse lusingato e accettò.