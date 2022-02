Clizia Incorvaia ha partorito: è nato il figlio di Paolo Ciavarro

È nato il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro! A pochi giorni dall’ospitata al Grande Fratello Vip, dove i due si sono conosciuti e innamorati, la modella e influencer ha partorito. L’annuncio è stato dato via Instagram dalla neo mamma con una foto scattata insieme al compagno subito dopo il parto. La stessa immagine è apparsa sull’account dell’erede di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

Al bambino è stato dato il nome di Gabriele. Il piccolo è venuto al mondo sabato 19 febbraio, a Roma. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli del parto. Per Clizia Incorvaia si tratta del secondogenito dopo Nina, avuta sei anni fa dall’ex marito Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni. Paolo, invece, è padre per la prima volta. Un’emozione grande, grandissima, per la coppia che ha sempre creduto in questo amore nato sotto i riflettori.

Erano in pochi a scommettere due anni fa sul sentimento che lega Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ma in barba a critiche e malelingue la coppia ha avuto la meglio. Per amore Clizia ha lasciato Milano e si è trasferita nella Capitale, dove ha acquistato una casa con il giovane conduttore tv. Per ora il matrimonio non è nei piani di Clizia e Paolo ma l’arrivo di Gabriele potrebbe mettere tutto in discussione.

Il significato del nome

Gabriele deriva dal nome ebraico “Gavri’el”, composto dai termini “gebher” (uomo, essere forte) e “El” (Dio). Per questo, il suo significato è variamente interpretato come “fortezza di Dio”, “forza di Dio” oppure “Dio è stato forte”. Il nome ha tradizione biblica ed è presente sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento: Gabriele è infatti uno degli arcangeli.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno valutato anche il nome Leonardo – tra i più usati in Italia negli ultimi anni – ma alla fine hanno optato per Gabriele. A insistere per questo nome è stato soprattutto Paolo. Baby Ciavarro è il primo nipotino per Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi, che hanno accolto bene l’ingresso di Clizia in famiglia.

Per la Incorvaia la gravidanza non è stata facile: durante gli ultimi mesi di gestazione ha contratto il Covid-19 insieme alla figlia Nina. Per fortuna il virus non ha portato nessuna complicanza. Clizia è diventata mamma per la seconda volta all’età di 40 anni. Paolo, invece, ha solo 30 anni. Una differenza d’età che non è mai stato un problema per gli ex gieffini.