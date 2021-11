Clizia Incorvaia dice no a Ciavarro: “Il nome di nostro figlio? Io voglio…”

Mancano poco più di due mesi alla nascita del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Per l’influencer e modella si tratta del secondogenito dopo Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, mentre l’erede di Eleonora Giorgi si appresta a diventare papà per la prima volta. Nonostante la gravidanza agli sgoccioli, Clizia e Paolo non hanno ancora deciso il nome per il loro bambino.

“Ciavarro sostiene Gabriele ma in realtà non abbiamo scelto. Io voglio guardare mio figlio in faccia e capire”, ha spiegato Clizia Incorvaia su Instagram, dove in questo periodo sta postando numerosi contenuti sulla dolce attesa. Dall’alimentazione giusta agli esercizi più indicati, passando per i look premaman comodi ma allo stesso tempo sensuali.

Durante l’ask con i follower Clizia Incorvaia ha risposto pure a chi le ha chiesto di un eventuale matrimonio con Paolo Ciavarro: “In questo momento siamo molto concentrati sull’accogliere al meglio il piccolo”. Del resto Clizia e Paolo sono già una famiglia: oltre ad attendere il primo figlio insieme hanno acquistato un appartamento a Roma. Per amore del compagno la Incorvaia ha lasciato Milano e si è trasferita nella Capitale.

Un grande amore tra Clizia e Paolo

Un amore sbocciato solo nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip tra critiche e malelingue, molte delle quali dovute alla grossa differenza d’età (Clizia è più grande di Ciavarro di dieci anni). Col tempo la Incorvaia e Paolo hanno abbattuto ogni tipo di pregiudizio e oggi formano una delle coppie più solide e unite dello showbiz italiano. Il protagonista di Forum ha saputo instaurare un ottimo rapporto anche con la piccola Nina.

Invece Clizia Incorvaia è stata subito accolta bene nella famiglia Ciavarro. Eleonora Giorgi ha più di una volta elogiato la nuora. Stando a quanto confidato dall’attrice 68enne Clizia è una persona ottimista e sempre di buonumore, che reagisce con positività alle difficoltà e alle ansie della vita. Tutto il contrario di quello che accade nella famiglia di Eleonora, dove spesso ci si abbandona facilmente alla paura e al tormento.