Clizia-Paolo sposi: Micol ‘horribilis’, Giorgi chic, scoop Donnamaria

Oggi, sabato 12 luglio 2024, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati. I due si sono conosciuti nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip, dando vita ad una storia d’amore che ha fatto sognare tutti i telespettatori. Da subito è scoccata la scintilla e, nel giro di poco tempo, si sono follemente innamorati. Successivamente, circa due anni dopo, è nato il loro primo figlio Gabriele. Nel frattempo, Clizia non ha mai nascosto il desidero di salire di nuovo all’altare, dopo essersi sposata la prima volta con il padre di sua figlia Nina, Francesco Sarcina. Per diverso tempo, il matrimonio è stato rimandato, prima per l’arrivo del piccolo Gabriele e, poi, per la malattia che ha colpito la mamma di Paolo, Eleonora Giorgi.

Dopo tanta attesa, però, il 12 luglio del 2024 Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono diventati finalmente marito e moglie. La cerimonia si è tenuta a Forte dei Marmi sullo sfondo di un meraviglioso mare. Paolo ha fatto il suo ingresso accompagnato dal figlio Gabriele e da mamma Eleonora, che per molti è risultata come la più chic della serata. L’attrice ha indossato un completo beige con ricami floreali e un turbante, emozionando tutti durante la sua camminata verso l’altare.

D’altro canto, invece, il premio per la peggior vestita è andato sicuramente alla sorella nonché testimone della sposa, Micol Incorvaia. Più che a un matrimonio, l’ex vippona sembrava pronta per una festa in discoteca, risultando completamente fuori luogo. Con un mini dress con tanto di mutandoni in vista, un golfino color glicine e una pochette con i brillantini, Micol ha fatto il pieno di critiche. Sebbene si trattasse di un matrimonio sulla spiaggia, dalla testimone della sposa ci si aspettava un minimo di eleganza.

Durante il matrimonio dei “Ciavarrini“, si è poi consumato anche uno scoop. Edoardo Donnamaria (collega ed amico di Paolo Ciavarro) si è presentato alle nozze con la nuova fidanzata, che sembrerebbe essere anche lei parte del team di Forum. Le voci giravano da un po’ ma, fino ad ora, l’ex vippone non aveva voluto ancora mostrare la ragazza per proteggerla dalle possibile critiche delle fan della sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi. In occasione del matrimonio del suo grande amico, però, Edoardo è uscito allo scoperto, condividendo su Instagram una tenera foto abbracciato alla ragazza.