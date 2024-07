Fedez, scoop Chi: ecco la nuova fiamma. Ex tronista: “È in calore”

Tana, di nuovo, per Fedez: Chi Magazine lancia un altro scoop sull’ex marito di Chiara Ferragni, dopo averlo sorpreso con una “brunetta misteriosa” in Puglia. Il settimanale scrive che il rapper milanese si è già messo alle spalle la liaison con la modella francese Garance Authié. Dagli scatti pubblicati, in effetti, pare proprio così, visto che il cantante è stato pizzicato ad amoreggiare, con tanto di baci, con la nuova fiamma in una masseria.

Le paparazzate hanno già innescato chiacchiericci a non finire. C’è chi ha sottolineato che ormai Fedez è single e che quindi non fa nulla di male e chi, invece, trova il suo essere ‘farfallone’ un atteggiamento fuori luogo a così pochi mesi di distanza dalla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Tra coloro che le hanno cantante in modo ruvido al rapper spicca un’ex tronista di Uomini e Donne, Ramona Amodeo. La donna ha commentato su Instagram con parole di fuoco le fotografie che vedono protagonista il cantante e la “brunetta”.

L’ex tronista Ramona Amodeo su Fedez: “Che brutto”

“Che brutto vedere che un uomo appena si lascia sta così in calore… Che delusione. Sapete qual è la vera perversione? Essere monogami, restare fedeli e nonostante le difficoltà restare uniti e insieme”. Così l’ex tronista di UeD, il cui intervento è stato divisivo. Da un lato c’è chi lo ha apprezzato, dall’altro chi ha invece invitato la donna a non giudicare la vita altrui e ad evitare determinate esternazioni.

Al di là delle polemiche, come tra l’altro previsto dai più, Fedez con Garance Authié ha preferito non imbastire una love story seria. Si è trattato di un flirt e nulla più. Che adesso la misteriosa donna mora possa essere quella giusta per iniziare una relazione solida dopo il naufragio matrimoniale? Chissà, il tempo darà tutte le risposte del caso. Intanto il gossip ruggisce anche sulla situazione sentimentale di Chiara Ferragni.

Si mormora che l’influencer cremonese sia intima con l’ortopedico Andrea Bisciotti, origini toscane e professionalmente di base a Milano. La voce su una love story segreta circola da settimane con insistenza. Diva e Donna ha anche pubblicato uno scatto in cui si vedono i due uno accanto all’altra. Fino ad ora i diretti interessati hanno preferito non commentare in alcun modo le voci sul loro conto. Bocche cucitissime, il giallo persiste!