Uomini e Donne: è nato il terzo figlio dell’ex tronista Ramona Amodeo

By

Fiocco azzurro per l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, che ha costruito una famiglia lontano dalle telecamere

Ramona Amodeo di Uomini e Donne è diventata di nuovo mamma. L’ex tronista del programma di Canale 5 ha annunciato su Instagram la nascita del suo terzo figlio. Il piccolo è venuto al mondo martedì 12 aprile alle 19.31 ed è stato chiamato Giuseppe. La neo mamma ha dato pure le misure del suo terzogenito: 3.760 kg per 53.5 cm. L’Amodeo ha partorito al Fatebenefratelli di Napoli, la sua città, e ha ringraziato l’intero staff per la competenza e la professionalità con la quale è stata supportata e assistita.

Il neonato è il frutto del grande amore che da tempo lega Ramona Amodeo al marito Luca Cicia. I due sono convolati a nozze e hanno creato una bella famiglia anche se non sono mancati i momenti difficili e di crisi. La coppia ha già due figlie: Annachiara, cinque anni, e Olimpia, due. Il nome Giuseppe scelto per il terzogenito è un omaggio al suocero di Ramona, che si chiama proprio così.

In precedenza l’Amodeo ha chiarito che questa sarà la sua ultima gravidanza: salvo colpi di scena non dovrebbe esserci una nuova gestazione per la 32enne, lontana dal piccolo schermo da tempo. L’ex volto di Uomini e Donne, dove è approdata poco più che maggiorenne, ha preferito dedicarsi sulla sua carriera nel mondo della moda e dei social network, dove è diventata una influencer molto seguita.

Uomini e Donne, il percorso di Ramona Amodeo: gli amori in tv, le nozze con Luca, la crisi matrimoniale e la ricucitura

Ramona Amodeo è diventata popolare partecipando a Uomini e Donne. Dopo essere stata rifiutata da Gionatan Giannotti, che scelse Laura Addis, ha vissuto una love story con l’ex corteggiatore Mario De Felice. Dopodiché ha avuto una relazione con il conterraneo Ugo. Alla fine è giunto il grande amore, Luca Cicia, sposato il 12 giugno 2017.

La coppia ha vissuto una forte crisi nell’ottobre 2018, a quasi un anno di distanza dalla nascita della primogenita Annachiara. La Amodeo annunciò addirittura la fine del matrimonio: seguì un periodo di riflessione che ha spinto Luca e Ramona a ricucire e a ripartire. Una ripartenza a razzo coronata da due dolci attese: quella di Olimpia e ora quella di Giuseppe.