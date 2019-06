Mario De Felice oggi: la vita con Karen e il rapporto con Ramona Amodeo

Che fine ha fatto Mario De Felice: la vita dell’ex corteggiatore di Ramona Amodeo

Sono passati dieci anni dal Trono di Ramona Amodeo a Uomini e Donne. La scelta della verace napoletana è ricaduta sul corteggiatore Mario De Felice ma, com’è risaputo, la storia tra i due non è durata molto. Che fine ha fatto oggi Mario? Il giovane ha trovato il grande amore con un’altra corteggiatrice di Maria De Filippi, Karen Scadà, che in passato ha provato a conquistare il cuore di Andrea Offredi. Mario e Karen si sono conosciuti dopo la breve e chiacchierata relazione tra De Felice e l’attrice Giuliana De Sio e hanno messo subito su famiglia, a quattro mesi dal primo incontro avvenuto grazie ad amici in comune. La coppia è convolata a nozze nel 2017, lo stesso anno in cui è nata la loro piccola, Swamy. Un nome molto particolare, che in indonesiano significa “amore”. Mario e Karen si sono ispirati alla conduttrice Elenoire Casalegno che 19 anni fa ha chiamato proprio così la figlia avuta dall’ex compagno Ringo.

Il nuovo lavoro di Mario De Felice, ex volto di Uomini e Donne

Dopo aver studiato per diverso tempo recitazione e aver ottenuto qualche particina a teatro e al cinema, Mario De Felice ha cambiato drasticamente lavoro. Oggi, come svelato a Uomini e Donne Magazine, è impiegato in una concessionaria. Un impiego che non soddisfa appieno De Felice, che sogna un ritorno sul piccolo schermo. Mario aspira a diventare un postino di C’è posta per te ma non gli dispiacerebbe diventare un naufrago dell’Isola dei Famosi. Ma Mario ha anche un altro grosso desiderio da realizzare: quello di allargare la famiglia con la sua Karen e regalare così una sorellina alla piccola Swamy.

In che rapporti sono rimasti Ramona e Mario dopo Uomini e Donne

Dopo Uomini e Donne pure Ramona Amodeo si è sposata e ha messo su famiglia. La partenopea, oggi impiegata come wedding planner, non ha però mantenuto alcun rapporto con il suo ex fidanzato famoso. “Non abbiamo più alcun rapporto. In passato non ha parlato bene di me, ha messo in giro false voci sul fatto che io non le fossi stato fedele”, ha spiegato Mario De Felice a Uomini e Donne Magazine.