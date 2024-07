Checco Zalone e Mariangela, finita: luglio infernale per le coppie vip

Luglio rovente per le coppie del mondo dello spettacolo che continuano a scoppiare una dietro l’altra. L’ultima in ordine di tempo è quella che era formata da Checco Zalone, al secolo Luca Pasquale Medici, e Mariangela Eboli. Ad annunciare la rottura, dopo quasi vent’anni di vita assieme, è stato Dagospia che ha reso noto che l’attore comico ha dato incarico al suo avvocato di avviare le pratiche per la fine del rapporto. Non del matrimonio, visto che non ci sono mai state le nozze.

Zalone e la signora Eboli facevano coppia dal lontano 2005, l’anno in cui il comico sbarcò sul palco di Zelig Off. Da tempo circolavano indiscrezioni relative alla fine della love story. Di recente Fabrizio Corona aveva pure sostenuto che l’attore avesse una tresca con la collega Virginia Raffaele, sussurro che si è poi rivelato falso. Vero invece che la relazione tra Checco e Mariangela stava vivendo un periodo difficile. Ebbene, la coppia non è riuscita a superarlo e si è sciolta.

Dalla lunga storia d’amore sono nate due figlie, Gaia e Greta Zalone, venute rispettivamente alla luce nel 2013 e nel 2017. Come poc’anzi accennato, non sono mai arrivate le nozze. Sulla vicenda, con la sua solita vena ironica, Checco si è così pronunciato in una intervista del passato rilasciata al quotidiano La Repubblica: “Di sposarmi mi sono scordato. Mariangela si è anche rivolta alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Ma la verità è che stiamo bene così”.

Dei quasi vent’anni vissuti assieme si sa poco o nulla. Sia Zalone sia la Eboli sono persone estremamente riservate. Si sa che lei è nata a Triggiano, in Puglia, che in passato ha trascorso un periodo in America e che è di religione evangelica. Secondo quanto svelato in alcune interviste dal comico, la scintilla sarebbe scattata in una pizzeria in cui lui stesso si stava esibendo.

Nelle scorse ore si è saputo anche della separazione di Wanda Nara e Mauro Icardi. La showgirl argentina ha confermato ai media sudamericani la rottura. Altro crac sentimentale rumoroso di inizio luglio è stato quello che ha visto protagonisti Clio Make Up, al secolo Clio Zammatteo, e l’ex marito Claudio Midolo. E ancora, notizia delle scorse ore, sarebbe giunto al capolinea anche il rapporto tra Rossella Brescia e il coreografo Luciano Cannito. Una moria d’amore, un luglio infernale!