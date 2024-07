Rossella Brescia e Cannito: finita, continuano i crac d’amore tra vip

Altro amore ‘vip’ al capolinea: Rossella Brescia, 52 anni, e Luciano Cannito, 62, la cui love story ha avuto inizio 17 anni fa, si sarebbero lasciati. La relazione, secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano nel programma radiofonico Gente di Marte, sarebbe giunta su un binario morto. A confermare la notizia è stato anche il conduttore della trasmissione, il giornalista Gabriele Parpiglia che ha assicurato che “è vero” che la conduttrice e il coreografo avrebbero preso la decisione di proseguire su strade separate. Per il momento i diretti interessati hanno preferito non commentare le voci sul loro conto. Nessuna smentita e nessuna conferma.

“È finita un’altra storia, quella tra Rossella Brescia e Luciano Cannito”. Così Deianira Marzano. “Mi dispiace molto, non voglio entrare nei dettagli, la notizia è vera”, l’eco di Gabriele Parpiglia. La ballerina e il coreografo si sono incontrati nei primi anni Duemila. Lui era un docente di danza classica e neoclassica nel popolare talent show Amici di Maria De Filippi (nel programma di Canale Cinque ha ricoperto il ruolo di insegnante dal 2010 al 2013). Lei, in quel periodo, ha preso parte a diversi show di Mediaset. Scoccò la scintilla e cominciò la love story che è durata quasi un ventennio. La danzatrice era reduce dalla fine del matrimonio con il regista televisivo Roberto Cenci.

Con Cenci è convolata a nozze nel 2000 per poi separarsi nel 2008. Dopodiché è arrivato nella sua vita Cannito con il quale ha sempre preferito defilarsi dai riflettori della cronaca rosa e del gossip. La coppia infatti ha sempre mantenuto parecchia privacy.

Coppie vip al capolinea: Wanda Nara e Clio MakeUp tornano single

Luglio rovente, scoppiano le coppie vip: Rossella Brescia e Luciano Cannitto seguono a ruota Wanda Nara e Mauro Icardi. Nelle scorse ore la vincitrice di Ballando con le Stelle 2023 ha fatto sapere ai media argentini che si sta separando. Ventiquattro ore prima ad annunciare la fine del suo matrimonio è stata Clio MakeUp, al secolo Clio Zammatteo. Tramite una nota congiunta scritta con l’ormai ex marito Claudio Midolo, ha spiegato che è tornata single. Un addio ovviamente doloroso ma non traumatico. I due ex coniugi continueranno a lavorare assieme, essendo rimasti in buoni rapporti nonostante la rottura.