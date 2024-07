Madre di Corona e Nina Moric: pubblicate le chat private infuocate

Rapporti tutt’altro che idilliaci tra Gabriella Corona, madre di Fabrizio, e Nina Moric. Quest’ultima, nelle scorse ore, ha deciso di rendere pubblico lo screzio avuto con la sua ex suocera, postando una chat privata in cui è stata accusata di essere una madre indegna. In particolare, tra le sue storie Instagram, la modella croata ha fatto apparire ciò che la signora Gabriella le ha scritto a commento di una sua foto in compagnia con un amico e il nuovo fidanzato, Stefano un ingegnere edile.

Lo scontro duro tra Nina Moric e Gabriella Corona, Fabrizio non commenta

“E tu saresti una madre? Non sei degna di un ragazzo per bene come Carlos”. Così la madre di Fabrizio Corona a Nina Moric, la quale ha ripubblicato il messaggio per poi aggiungere una seconda storia Instagram, evidente in replica all’ex suocera: “Non giudicare nessuno nella tua vita. Le persone buone ti danno la felicità. Le persone cattive ti danno l’esperienza. Le persone peggiori ti daranno delle lezioni mentre quelle migliori ti daranno ricordi”. Fabrizio Corona, che attualmente si trova a Formentera, non ha commentato la vicenda.

Ma da che cosa è scaturita la pesante critica di Gabriella? Nella foto che ha commentato la Moric, come poc’anzi accennato, appare con un amico e il fidanzato. La compagnia si è immortalata sulla terrazza del Bulgari Hotel di Milano. Nina, per l’occasione, ha scelto di indossare un paio di pantaloncini corti, una canottiera e capelli legati in una coda alta. Pare che ad essere rimasto indigesto alla madre di Corona sia stato proprio il look dell’ex nuora, anche se è palese che le frizioni abbiano origine da lontanissimo.

Non è un mistero che tra Gabriella e Nina Moric i rapporti non siano buoni, per usare un eufemismo. La modella e Corona sono convolati a nozze nel 2001, lasciandosi poi nel 2007. Nel 2002 è nato il loro unico figlio, Carlos Maria, oggi 22enne. La nonna del giovane, in passato, è intervenuta in diversi frangenti a livello pubblico per spiegare la difficile gestione di Carlos da parte di suo figlio e della sua ex nuora. Da tempo, però, non si sapeva in che rapporti fossero le due donne. Ebbene, ora si sa: pessimi. Nel frattempo Fabrizio sta per diventare padre per la seconda volta: la sua compagna, Sara Barbieri, è in dolce attesa di un bebè. Tra qualche mese appenderà sul portone di casa un fiocco azzurro.