Corona, svelato il nome del figlio: la reazione di Sara fa discutere

Fabrizio Corona sta per diventare padre per la seconda volta e ogni giorno rivela qualche novità su questo dolce momento. Oggi ha svelato il nome del suo secondogenito in un video che però ha fatto molto discutere sui social, vista la reazione della sua compagna.

Giusto ieri, il re dei paparazzi aveva annunciato che lui e la compagna Sara Barbieri aspettano un maschietto. All’inizio della gravidanza, quando la coppia aveva sparso la notizia avevano dato per certo di aspettare una bambina. Tutto era pronto, anche i colleghi di Corona sul giornale online Dillinger News avevano già rivelato che la figlia si sarebbe chiamata Dea Vittoria e per il suo futuro avevano già fatto piani che erano finiti nella bufera social. La volevano bellissima, altissima, magrissima e ricchissima, praticamente perfetta. E così si aspettavano anche Fabrizio e Sara, peccato che poi è venuto fuori che il nascituro sarà un bel maschietto!

Sara Barbieri è delusa, ma Corona annuncia: è in arrivo Jonny Maria

Come ben sapete, Fabrizio è già papà di Carlos Maria, avuto dalla modella Nina Moric, che oggi ha 21 anni. Con il fratellino in arrivo, Carlos dovrà condividere il secondo nome! Esatto, perché in un video appena postato da Fabrizio sul suo profilo Instagram rivela il nome che darà al figlio!

Sara è triste perché è maschio, mi dispiace ma è in arrivo Jonny Maria Corona!

Ecco come si chiamerà il baby Corona! Jonny Maria è decisamente una scelta particolare che la futura mamma Sara (che ricordiamo ha 24 anni in meno di Fabrizio) sembra non condividere. La ragazza a quanto pare è delusa anche dal sesso del figlio, loro volevano insistentemente una bambina ma non si può forzare la natura! Quando avevano annunciato la gravidanza avevano scherzato che se fosse nato maschio, lo avrebbero chiamato Fabrizio jr, che anche Jonny Maria sia un nome provvisorio? Sara si rifiuta di accettare il nome.

Nei commenti infatti spunta proprio la compagna di Corona che ribadisce che non si chiamerà affatto Jonny e poi fa chiarezza sulla sua reazione alla scoperta del sesso.

Non è vero [che sono triste, ndr], l’importante è che sia più tranquillo di te!

Ce lo auguriamo anche noi!