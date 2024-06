Corona, svelato il sesso del bebè: cocente delusione per Fabrizio

Fabrizio Corona, dopo aver rivelato la gravidanza della sua attuale compagna Sara Barbieri, ha dichiarato di non volere un maschio e che da sempre desidera diventare padre di una femmina. Nelle scorse ore, l’esperto di gossip Alessandro Rosica, colui che per primo, tra le altre cose, ha dato lo scoop sulla dolce attesa di Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo (il cantante ha confermato proprio ieri che la compagna è incinta), ha spoilerato in anteprima il sesso del bebè dell’ex re dei paparazzi.

“Sarà un maschietto e sono il primo a dirlo con certezza”, ha scritto Rosica tra le sue Instagram Stories. E ancora: “In anteprima vi dirò che è un bel maschietto, fonte affidabilissima. Spero che (Corona, ndr) possa fare meglio di ciò che ha fatto prima”. La notizia resta in attesa di conferma ufficiale, ma se Rosica, noto in rete anche con lo pseudonimo di Investigatore Social, si è sbilanciato a tal punto, è quasi certamente vero che l’ex marito di Nina Moric ha scoperto che accoglierà assieme alla fidanzata un maschietto.

Per Corona si tratta di una cocente delusione visto che nei giorni scorsi aveva dichiarato in modo netto e tranchant che avrebbe voluto appendere sul portone di casa un fiocco rosa e non uno azzurro. “Non lo voglio maschio“, aveva sottolineato l’imprenditore, ribadendo di aver sempre nutrito la speranza di diventare papà di una bimba. E invece a quanto pare, ora, dovrà ‘accontentarsi’.

Sempre in tempi non sospetti l’ex re dei paparazzi aveva anche fatto sapere di avere le idee chiare sul nome da dare al frutto d’amore. In particolare aveva spiegato che se avesse saputo di diventare genitore di una femminuccia, l’avrebbe chiamata Dea Vittoria, se invece avesse appreso che la piccola creatura sarebbe stata maschio, l’avrebbe chiamata Fabrizio Corona Junior. Dunque, se non ha cambiato idea in queste settimane e se verrà confermato che Sara Barbieri aspetta un ometto, il piccino avrà lo stesso nome del babbo.

Sara Barbieri è una giovane ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. Rispetto al compagno ha 24 anni di differenza. Corona infatti ha da poco festeggiato le 50 primavere, la giovane ha invece 26 anni. Prima della gravidanza, la coppia ha attraversato un momento no. C’è stata anche una separazione temporanea.