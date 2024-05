Corona papà bis: “Figlio? Quando nasce” e i nomi scelti stranissimi

Se non esistesse Fabrizio Corona, bisognerebbe inventarlo. L’ex re dei paparazzi si appresta a diventare padre per la seconda volta a 50 anni. La sua fidanzata Sara Barbieri, ventisei primavere in meno di lui, è incinta. Lungo le colonne di Novella 2000 l’imprenditore milanese ha parlato del momento vissuto assieme alla sua dolce metà, oltre a rivelare quando dovrebbe nascere il bebè e il nome che ha intenzione di dargli o darle. Ed è qui che le cose si fanno interessanti visto che Corona ha in serbo delle chicche non ‘convenzionali’.

Fabrizio Corona dice di essere certo che suo figlio nascerà il 25 dicembre

Innanzitutto Corona, che quando si tratta di manie di grandezza non è secondo a nessuno, ha spiegato che il frutto d’amore verrà alla luce a fine anno. Lui nutre la convinzione che emetterà il primo vagito nel giorno in cui è nato Nostro Signore: “Io so che nascerà il 25 dicembre, il giorno di Gesù. Ne sono sicuro. Ma non è tutto. In caso fosse donna ci sarebbe già il nome”. Pure in questo frangente si vola nell’olimpo della ‘grandiosità’. Che nome ha in mente l’ex re dei paparazzi? “Se femmina si chiamerà Dea Vittoria“. Insomma, non si accontenterebbe soltanto di Dea, ma ci aggiungerebbe pure Vittoria, giusto per far sì che la figlia si presenti al mondo con solennità.

E se invece fosse un maschietto? In questo caso l’imprenditore rimarca che spera che non lo sia. Se però dovesse appendere sul portone di casa un fiocco rosa, riferisce che chiamerebbe il pargolo con il suo medesimo nome, con la sola aggiunta di junior: “Non lo voglio maschio. Allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero così, con il mio nome e cognome. Comunque io prego sia femmina, è sempre stato il mio sogno”.

A proposito della paternità a 50 anni, ha detto di essere assolutamente sereno e tranquillo. L’età non è un problema. Anzi, secondo i suoi calcoli tutto torna perché quando lui e il suo primo figlio Carlos (avuto con l’ex moglie Nina Moric) saranno più in là con gli anni, avranno chi li aiuta: “50 anni? Non c’è problema, perché è un figlio voluto e così avrò qualcuno che aiuta nella vecchiaia me e Carlos. Tutto torna no?”.

Ora non resta che attendere di scoprire il sesso del bebè. Sul giorno della nascita invece già tutto è stato predetto con sicurezza dal futuro padre: avverrà nello stesso giorno in cui è venuto al mondo Gesù Cristo, parola di Corona. Come non credergli!