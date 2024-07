Francesca Chillemi e Stefano Rosso, crac: chi è il nuovo fidanzato

Un luglio infernale per le coppie vip. Pure Francesca Chillemi ha chiuso la lunga relazione con il fidanzato storico Stefano Rosso, con il quale ha avuto nel 2016 la figlia Rania. Ad annunciare la rottura è il magazine Gente che aggiunge che l’attrice di Viola come il mare si sarebbe legata a un altro uomo, vale a dire Eugenio Grimaldi. I due sono stati paparazzati a Capri.

Grimaldi è un rampollo di una nota famiglia di armatori napoletani. Gente, oltre ad aver pubblicato gli scatti che provano che la love story sia in corso, ha spiegato che la coppia sarebbe sbocciata da qualche tempo. L’imprenditore ha 38 anni, è napoletano ed è executive manager di Grimaldi Group, azienda di famiglia. Si mormora che sia molto riservato. E Stefano Rosso?

Né la Chillemi né il padre di sua figlia hanno annunciato la conclusione della relazione, seppur è da settimane che il gossip mormora di una crisi profonda. Pare che si sia andati ben oltre il periodo buio. Il rapporto sarebbe infatti naufragato senza proclami né annunci. Rosso e l’attrice stavano assieme dal 2014. L’ex coppia in questi anni ha vissuto momenti di alti e bassi e a un certo punto è anche stata braccata pesantemente dal gossip.

Il gossip con Can Yaman, poi i nervi tesi

Quando la Chillemi e Can Yaman si sono ritrovati a collaborare sul set di Viola come il mare si è sussurrato di una love story fugace consumata clandestinamente. I due erano anche stati paparazzati ad uscire dallo stesso portone di casa. Si sussurrò che avessero trascorso la notte assieme. Sia il divo turco sia l’ex Miss Italia non hanno mai commentato tali scatti e tali voci. Nemmeno Stefano Rosso, allora compagno della Chillemi, lo ha fatto.

Quel che è certo che dopo quella faccenda, vera o meno, l’imprenditore e l’interprete hanno proseguito la relazione fino a un po’ di tempo fa. Adesso nella vita di Francesca è invece giunto Eugenio.

Non chiaro invece cosa sia accaduto di recente tra l’attrice e Can Yaman. Entrambi si sono reciprocamente unfollowati su Instagram, con il divo che ha anche recapitato una bordata via social alla collega. Nervi tesi, ma questa è un’altra storia ancora tutta da raccontare nei particolari.