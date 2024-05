Can Yaman contro Chillemi: attacco e unfollow su Instagram

Can Yaman e Francesca Chillemi: vicini in Viola Come il Mare ma lontani nella vita reale? Questo è quello che sembra leggendo l’ultima storia dell’attore turco. Quest’ultimo su Instagram ha contestato direttamente un’intervista dell’attrice sparando a zero su di lei. Tra i due non sembrerebbe scorrere buon sangue e lo confermerebbe anche il fatto che da poco tempo non si seguono più reciprocamente.

Mentre la seconda stagione della serie che li vede protagonisti si prepara a debuttare questa sera su Canale 5, Can Yaman e Francesca Chillemi sembrano tutt’altro che affiatati. Aprendo le storie Instagram dell’attore infatti, appare piuttosto chiaro che il rapporto tra i due sia un continuo alternarsi di alti e bassi. Forse però, stavolta il bel turco potrebbe aver esagerato…

La storia pubblicata da Can Yaman

Nelle ultime ore Yaman ha condiviso lo screenshot di una dichiarazione rilasciata dalla Chillemi a Vanity Fair. In quel contesto, l’ex Miss Italia chiariva la sua posizione rispetto a quanto accaduto durante la sua ospitata a Verissimo, quando Can le aveva fatto delle avances.

Francesca, a Vanity Fair, ha scherzato sulla questione spiegando che il suo collega è stato stregato non dall’attrice in sé, ma dalla sua interpretazione di Viola:

Non sono io che l’ho stregato, ma Viola. Lo ha conquistato la parte empatica di Viola, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto

A quanto pare però, a Can non è piaciuta questa uscita della sua collega. Come dicevamo infatti, l’attore ha commentato l’intervista della Chillemi su Instagram, attaccandola e lanciando anche una provocazione. Yaman, nella storia pubblicata, ha così affrontato l’affermazione di Francesca, insinuando che potrebbe essere lei ad essere rimasta stregata. La dichiarazione dell’attore:

Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi forse il contrario.

In questo modo Can sembra cambiare atteggiamento rispetto a quello visto pochi giorni fa da Silvia Toffanin. In più – non cogliendo la gentilezza con la quale la sua collega ha commentato quanto accaduto a Verissimo – il bel turco dimostra un comportamento alquanto infantile. Oltre a questo, l’attore ha aggiunto che all’interno dell’intervista a Vanity Fair sembra che la Chillemi abbia schivato l’argomento in questione.

L’unfollow reciproco

In ogni caso, questa storia sembra essere solo la punta dell’iceberg. A quanto pare, tra i due protagonisti di Viola Come il Mare sembra non scorrere buon sangue. Ad avvalorare questa tesi spunta infatti una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. Proprio nelle sue storie possiamo leggere di un addetto ai lavori che testimonierebbe dei disaccordi sul set della serie Mediaset.

Secondo quanto riportato da una fonte anonima, gli screzi tra Can Yaman e Francesca Chillemi sarebbero nati a causa di prospettive professionali diverse. I due, si spiega nel messaggio pubblicato dalla Marzano, avrebbero utilizzato sistemi lavorativi molto lontane tra loro, tanto da trasformare il set in un covo di lamentele da parte di entrambi.

Oltre a questo, continua il messaggio, ciò che confermerebbe la distanza tra i due è anche il fatto che sia Can Yaman che Francesca Chillemi hanno da poco smesso di seguirsi su Instagram.