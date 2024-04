Verissimo, Can Yaman senza freni: il flirt in diretta con la Chillemi

San Valentino è passato da un pezzo, ma nessuno lo ha detto a Can Yaman! Il bel turco ospite insieme a Francesca Chillemi per presentare la seconda stagione di Viola Come Il Mare da Silvia Toffanin si è lanciato in una dichiarazione d’amore!

Prima ospite di Silvia Toffanin è Francesca Chillemi, ex Miss Italia e ora attrice che torna su Canale 5 con la seconda stagione della fiction Viola Come Il Mare, in cui è protagonista insieme a Can Yaman. Francesca ripercorre le tappe della sua vita, dall’infanzia all’adolescenza in cui ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, per poi soffermarsi a parlare di una breve relazione molto pericolosa che ha avuto alcuni anni fa.

Si torna poi a parlare ovviamente di Viola Come Il Mare, ma soprattutto della vita da mamma: Francesca è infatti la mamma di Rania, una bimba avuta nel 2016 con il compagno Stefano Rosso.

Ma evidentemente, la bella Francesca ha conquistato anche qualcun altro!

”Sei la mia donna ideale, farei un bambino con te” Can Yaman fa arrossire Francesca

Non poteva mancare l’altro protagonista della fiction al fianco di Francesca, l’amatissimo attore turco Can Yaman, che presto rivedremo anche in Rai nella serie dedicata a Sandokan accanto a grandissimi nomi della televisione italiana e internazionale.

Silvia Toffanin non poteva aspettarsi di certo di fare da terzo incomodo durante l’intervista! Can Yaman infatti, dopo aver rivelato alcuni segreti di questa nuova stagione di Viola Come Il Mare, si è lanciato senza freni in una dichiarazione d’amore a Francesca.

Francesca è la mia donna ideale, spero di trovare una donna come lei per farci un bambino. Ce lo avrei fatto un figlio con lei! E’ troppo bella, quando siamo sul set insieme ancora di più. Peccato perché sta sempre al telefono, io con lei vorrei parlarci, a volte glielo dico ‘dai, andiamo a cena e parliamo’, ma lei sta sempre al telefono!

Silvia Toffanin resta allibita, Can non si è proprio tenuto un cecio in bocca!

Francesca arrossiva e hanno scherzato insieme su questo flirt, perché ovviamente lei è impegnata col compagno, ma le attenzioni di Yaman le hanno certamente fatto piacere, ha commento così infatti: