Clio MakeUp ufficializza la rottura col marito: che ne sarà del brand

Dopo settimane di voci e gossip, Clio Zammatteo, in arte Clio MakeUp, ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Claudio Midolo. Diversi mesi fa, la youtuber si sfogò in una storia su Instagram, scoppiando in lacrime mentre raccontava di star attraversano uno dei periodi più difficili della sua vita. All’inizio si pensava che si riferisse ad una crisi lavorativa, vista la grande debacle che molte influencer stanno vivendo ultimamente. Successivamente, però, una serie di indizi hanno portato a ipotizzare ad una crisi matrimoniale.

Claudio, da sempre molto presente nei contenuti social di Clio, negli ultimi mesi è completamente sparito dai radar. Inoltre, l’uomo ha trascorso una vacanza insieme alle due figlie della coppia, Grace Chlone e Joy Claire, mentre l’influencer pare essere rimasta a casa non indossando, tra l’altro, la fede nuziale. Un altro dettaglio importante è che, recentemente, l’esperta di make-up ha avuto un drastico dimagrimento, impossibile da non notare per molti dei suoi fan.

Ebbene, i sospetti degli utenti hanno trovato finalmente risposta. Poco fa, Clio MakeUp e Claudio Midolo hanno pubblicato un comunicato ufficiale in cui hanno annunciato la fine del loro matrimonio. I due si sono sposati quasi vent’anni fa, precisamente nel 2007. Per circa 10 anni, hanno vissuto insieme a New York, prima di tornare definitivamente in Italia nel 2020. Insieme, hanno due figlie: Grace Cloe, nata il 29 luglio 2017 e Joy Claire, nata il 22 aprile 2020.

Nella comunicazione congiunta, Clio e Claudio non hanno voluto dare dettagli sui motivi dietro questa decisione, precisando la priorità di continuare ad essere una famiglia per le loro bambine e chiedendo rispetto in questo difficile momento. Inoltre, hanno aggiunto che la decisione definitiva è stata presa poco prima di quest’annuncio, dopo un periodo di grande riflessione:

Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione. Profondamente grati per l’unione che è stata, come molti, ci siamo amati, ma, come molti, anche noi, dopo aver vissuto alti e bassi, conflittualità e momenti bui – che abbiamo cercato, con impegno reciproco, di contrastare – siamo giunti ad una decisione consapevole, intimamente ponderata e sofferta: i nostri percorsi personali si dividono, dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme – nonostante la giovane età – prima negli Stati Uniti, poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie, il cui benessere per noi, oggi, costituisce la nostra massima e assoluta priorità.

E ancora:

Dopo l’onore di esserci raccontati come coppia prima, e come famiglia, poi, oggi a noi spetta l’onere di esporci in un momento di grande vulnerabilità, anche per spegnere il chiacchiericcio malevolo di alcuni, ma soprattutto per rassicurare il genuino dispiacere di altri. Siamo innanzitutto due persone, due anime che stanno affrontando una crisi, ognuno come può, ognuno a modo suo. Forti dei valori condivisi, continueremo ad essere una famiglia e continueremo a vivere il nostro ruolo di genitori con senso di profonda responsabilità, la stessa che oggi ci impone di chiedere rispetto per la nostra scelta consapevole e per il momento difficile che la nostra famiglia tutta sta attraversando. Queste dolorose righe, pertanto, costituiscono l’unica dichiarazione che rilasceremo in merito alla nostra decisione, e vengono comunicate oggi, non appena la stessa è stata presa definitivamente.

Cosa ne sarà, invece, del brand ClioMakeUp? ClioMakeUp è infatti una delle realtà più importanti nel settore beauty in Italia ed è stata creata nel 2008 a New York proprio da un’idea di Clio e Claudio, che ne è co-fondatore e Chief Technology Officer, ovvero direttore tecnico. Nonostante la fine del loro matrimonio, il sodalizio professionale tra i due andrà avanti, continuando a lavorare insieme con il massimo della professionalità: