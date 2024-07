Clio MakeUp, dimagrita e “matrimonio finito”: retroscena e dettagli

Il matrimonio di Clio MakeUp, al secolo Clio Zammatteo, e Claudio Midolo starebbe attraversando un momento nero o sarebbe addirittura già “finito“, come sostengono diverse voci di alcuni presunti ben informati. Al momento i diretti interessati non hanno ancora comunicato nulla sulla faccenda e tengono le bocche ben cucite. L’ipotesi però che ci sia stato un allontanamento coniugale si fa sempre più forte con il passare dei giorni. Cosa lo fa pensare? Una serie di indizi di non poco conto.

Zammatteo e Midolo si sono sposati quasi vent’anni fa. Correva l’anno 2007 quando convolarono a nozze. Nel corso degli anni lei si è affermata come una delle influencer di maggiore successo e lui è spesso entrato nei suoi contenuti. Da tempo non è più così. A ciò va aggiunto che negli ultimi mesi Clio ha avuto un drastico dimagrimento. Lo si è notato anche al recente concerto di Max Pezzali in cui la si è osservata con un aspetto alquanto differente rispetto a quello a cui si era abituati a vederla.

All’evento dell’ex cantante degli 883 non c’è stata traccia di Midolo. E non è finita qui perché pare che sia lui sia lei non indossino più la fede nuziale. Inoltre, sempre in tempi non sospetti, l’uomo ha trascorso una vacanza insieme alle due figlie Grace Chlone e Joy Claire, ma la madre sembra che non ci fosse.

Utile anche ricordare che lo scorso marzo, Clio è spuntata sui social spiegando che l’ultimo anno per lei è stato il “più difficile della” sua “vita”. “Sto passando un periodo di me**a – aveva raccontato -. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono triste ma cerco di non farlo vedere. Il motivo? Non è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo”.

Allora l’influencer preferì non rivelare i dettagli della crisi profonda attraversata. Qualcosa però lo lasciò trapelare, dicendo che erano “cose molto personali”. Dunque non si trattava di lavoro, bensì di faccende private. Inutile girarci attorno: quelle faccende potrebbero aver riguardato il suo matrimonio. Che la crisi non sia stata superata?

Clio MakeUp: le nozze, il trasferimento a New York e il ritorno in Italia

Clio e Midolo, come poc’anzi accennato, si sono sposati nel 2007. Lui è un game designer italiano e con la moglie ha vissuto più di 10 anni a New York. Nel 2020 la coppia ha deciso di tornare in pianta stabile in Italia, assieme alle due figlie: Grace Cloe, nata il 29 luglio 2017, e Joy Claire, venuta alla luce il 22 aprile 2020.