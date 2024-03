Clio Make-up, crisi nera e crollo social:”Non sto bene, anno difficile”

Non è un buon periodo per gli influencer. Dopo la bufera che ha recentemente travolto Chiara Ferragni, tra Pandoro-gate e situazione sentimentale con Fedez, adesso anche Clio Zammatteo ha rivelato di stare attraversando un momento difficile. L’influencer, nota a tutti come Clio Make-up, diventata famosa grazie ai suoi consigli di bellezza, si è mostrata in lacrime in alcune storie pubblicate sulla sua pagina ufficiale di Instagram.

Durante un Q&A, un suo follower le ha domandato come mai ultimamente fosse meno presente sui social, scatenando così uno sfogo da parte dell’influencer. In lacrime, Clio ha ammesso:

Forse è stato l’anno più difficile della mia vita, sto passando un periodo un po’ di m***a e mi butto a capofitto sul lavoro. Niente, sono un po’ triste, però cerco di non farlo vedere.

Le domande da parte dei fan non sono finite lì, difatti c’è chi le ha chiesto di condividere con il pubblico quanto le stesse accadendo. Zammatteo ha preferito non scendere in dettagli, rispondendo così al suo follower e tenendosi sul vago:

Non è proprio così facile, nel senso che è un mix tantissime cose che si sono accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo. Non è una cosa che spieghi con un paio di storie… E comunque sono cose molto personali.

L’influencer ha quindi tagliato corto, tenendoci comunque a ringraziare tutti i suoi seguaci per il sostegno che le hanno dimostrato nelle ultime ore. Mostrandosi sempre piangente, si è rivolta ai suoi fan con queste parole:

Vi ringrazio perché da quello che sto leggendo veramente tantissime persone, senza chiedermi cosa sta succedendo mi stanno dando la carica per andare avanti ed è quello di cui ho bisogno. Soprattutto anche grazie di ricordarmi che è normale, questi sono momenti normali che fanno parte della vita e passeranno.

Clio ha quindi cercato di farsi forza, aggrappandosi anche all’affetto di chi la segue. In un’ulteriore storia ha poi risposto ad un’altra domanda. Qualcuno, difatti, l’ha vista dimagrita nell’ultimo periodo e ha chiesto spiegazioni a riguardo. Queste non hanno tardato ad arrivare:

Ad ottobre dell’anno scorso, mi ero lasciata veramente andare. Ho trovato una nutrizionista con la quale mi trovo davvero bene, ho ricominciato a fare più sport, più sport di prima e con più costanza. Lo stress anche ha contribuito probabilmente. Quando mi dite che mi vedete meglio a volte penso, guarda che ironia!

Con quest’ultima frase l’influncer ha ricordato a tutti una cosa molto importante: non sempre quello che si vede corrisponde alla realtà e, spesso, dietro i sorrisi o alle immagini pubblicate su un social che ci mostrano felici può in realtà nascondersi del dolore non espresso. Non si tratta comunque della prima volta che Clio Make Up si mostra in lacrime, già in passato si era difatti sfogata sui social.