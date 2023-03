ClioMakeUp, crisi nera e lacrime: cos’è successo, lo sfogo

Nella giornata di ieri (con importanti trasciscichi anche quest’oggi) il nome di ClioMakeUp (all’anagrafe Clio Zammatteo) è schizzato in vetta ai trending topic di Twitter alla luce di un lungo sfogo pubblicato alla nota influencer sul suo profilo Instagram.

Di norma, ClioMakeUp tende a tenersi lontana dalle polemiche e dai chiacchiericci, focalizzandosi sul suo lavoro di imprenditrice digitale e beauty guru. Tuttavia, in tempi non sospetti, la youtuber si è resa conto che il suo ambiente è diventato tossico ad un punto tale da costringerla ad esprimere a riguardo una dura opinione.

In estrema sintesi, le parole dell’influencer si sono focalizzate sul fatto che nel mondo di oggi è molto difficile essere vere e sincere con i propri follower, alla luce delle continue e pressanti richieste delle aziende. Spesso, infatti, capita che i brand le chiedano di comportarsi in un modo a lei non gradito, facendole così perdere quella naturalezza e spontaneità che l’ha caratterizzata fin dai suoi esordi su Youtube, nel 2008.

“Sono cambiata, è vero! Ecco perché”: con queste parole Clio Zammatteo ha titolato il suo video, spiegando di aver dovuto modificare il suo stile comunicativo proprio a causa dell’ambiente in cui si trova a lavorare. “Non posso più essere la Clio di prima perché il mondo del beauty sul web è diventato un mondo che mi fa paura” ha dichiarato Clio, scagliandosi poi proprio con quell’universo dove ha costruito una carriera a dir poco eccezionale:

“Ho cominciato facendo anche recensioni negative e questo era quello che vi piaceva di più: potevo farlo perché le mie parole non venivano manipolate, non c’erano giornalisti e influencer pronti a prendere le mie parole e usarle per attaccarmi. Ora ho paura di dire la mia, qualsiasi cosa io dica viene usata per creare hype e fare click. Oggi si ha paura di dire la verità: io quando un prodotto non mi piace non ne parlo, invece vedo tanti che pur di fare views sono disposte a tutto, fanno buone recensioni e poi voltate le spalle ne parlano malissimo.”

I fan dell’influencer, che intorno a lei si è creata un vero e proprio impero, sono abituati a questi momenti di debolezza, dove l’influencer mostra il suo lato più umano e vulnerabile. Anche stavolta, la make-up artist non è quindi riuscita a trattenere le lacrime, sentendosi in qualche modo in colpa per aver tradito le sue fan seguendo quello che è a tutti gli effetti “il sistema”.

Il caso Cliotonic

Come rivelato dall’influencer, tutto nasce dopo la pubblicazione di un sondaggio fatto esternamente dove ClioMakeUp come realtà aziendale veniva messa a confronto con altre aziende beauty. Nonostante i dati positivi, il report ha scatenato nell’influencer una serie di riflessioni, fino a farla “esplodere.

Repubblica, a proposito, ha spiegato che le parole di ClioMakeUp potrebbero essere arrivate sull’onda di uno dei suoi ultimi lanci, il tonico Cliotonic, che sul web ha scatenato diverse discussioni. Ci sarebbe, insomma, un clima parecchio teso, dove le persone sono sempre più scoraggiate dall’esprimere la loro legittima opinione.