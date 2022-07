Clio Make Up in vacanza con figlie e tata: scoppia il putiferio!

La Zammatteo al centro della bufera per la scelta di avere un aiuto domestico durante un viaggio in montagna

Vacanze rovinate per Clio Zammatteo, conosciuta ai più come Clio Make Up. La popolare youtuber e influencer, esperta di bellezza, è stata presa di mira sui social network per la scelta di portare con sé in viaggio la fidata tata Devin. Una mano in più con la gestione delle figlie Grace e Joy, che però ha fatto storcere il naso a qualche altra mamma, che ha trovato questa decisione del tutto inappropriata.

Alcune donne hanno infatti criticato – e pesantemente! – la scelta di Clio di avvalersi di una collaboratrice domestica anche durante i giorni di ferie. Critiche alle quali la diretta interessata ha voluto replicare con un commento diretto e preciso, stufa di certi giudizi inappropriati. Dopo essersi detta sconcertata per certi reazioni apparse sul suo profilo Instagram ha fatto sapere:

“Non è che le mie figlie che sono tutto il giorno in una stanza d’albergo guardate dalla loro tata mente io sono alla spa a girarmi i pollici. Ci stiamo godendo una vacanza con un aiuto, il che rende la vacanza ancora più bella”

Lo sfogo di Clio Zammatteo sulla tata

Clio Make Up non si definisce una cattiva madre come qualcuno l’ha apostrofata solo perché ha scelto di portare in vacanza la tata che abitualmente l’aiuta con le piccole Grace e Joy. Ha così fatto notare che i paragoni tra genitori e figli non sono costruttivi ma alimentato solo astio, cattiveria e malumori. L’obiettivo dovrebbe invece essere quello di sostenersi a vicenda:

“Vedo i sorrisi delle mie figlie e vedo come si divertono, quindi non mi sento una cattiva madre. Se voi vi volete sentire delle madri migliori perché non andate in vacanza con la tata va bene allora vi lascio questo, siete migliori di me. Da quando sono diventata mamma mi sono resa conto che è uno dei temi sui quali alle altre madri piace di più discutere. Chi allatta è fantastica, chi non allatta è una madre di m***a. Chi ha la babysitter è una mamma di m***a, chi non ce l’ha è un’eroina. Piace proprio questa cosa. La cosa più difficile è fare la madre, aiutiamoci invece di romperci le p***e a vicenda!”

Uno sfogo che è stato apprezzato da tante altre sostenitrici di Clio Make Up, che hanno capito il suo punto di vista e per questo l’hanno applaudita con diversi elogi. La Zammatteo ha scelto di godersi le ferie in montagna, più precisamente in Val di Fassa, a Canazei, nota località turistica delle Dolomiti.

La vita privata di Clio Make Up Zammatteo

Clio Make Up, 39 anni, è felicemente sposata dal 2008 con Claudio Midolo, di professione game designer nonché il primo a credere nelle sue potenzialità come beauty influencer. La coppia ha due bambine: Grace, nata nel 2018, e Joy, arrivata nel 2020 in piena pandemia. Entrambe le piccole sono nate in America, dove Clio e il marito hanno vissuto per un lungo periodo per via del lavoro di Claudio. Da poco sono tornati a vivere in Italia: l’emergenza Covid-19 ha dato nuove priorità ed esigenze alla famiglia.