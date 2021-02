ClioMakeUp presenta la nuova casa in Italia: il tour completo (Video)

ClioMakeUp ha presentato la sua nuova casa in Italia ai fan. Un’abitudine delle youtuber, in tante infatti fanno i tour delle case e sono in tantissimi che chiedono di poterle vedere. Sia per curiosità sia per trarre ispirazione, magari. E così questo giorno è arrivato anche per Clio Zammatteo, che nel pomeriggio ha pubblicato il video del tour della casa in Italia sui suoi canali social. Un video che chi la segue con affetto stava aspettando da diverso tempo da quando la famiglia ha traslocato nel nuovo appartamento. Clio ha realizzato questo video in collaborazione con uno sponsor e soprattutto con l’aiuto del marito Claudio e della sua piccola assistente, la figlia Grace.

La cucina e la cabina armadio erano state già svelate sul suo profilo Instagram, ma in questo home tour ClioMakeUp ha guidato i fan alla scoperta di tutta la casa. Non mancando di far sapere anche quali sono gli angoli più amati. “Da New York siamo arrivati in Italia”, ha esordito così Clio nel video del tour della casa dopo aver lasciato l’America. Hanno aspettato un po’ prima di trasferirsi, prevedevano di farlo a ottobre e invece tutto era pronto solo a gennaio. Clio ha aspettato prima di realizzare il video perché mancavano gli ultimi dettagli, ha spiegato di aver cercato di creare un ambiente accogliente perché lei trascorre molto tempo in casa, cosa che ama. E poi perché lavorano entrambi da casa quindi era importante avere una casa che rispecchi loro e che li faccia stare bene.

La porta d’ingresso si apre su una grande zona giorno, ampia e spaziosa con l’angolo tv dove c’è un enorme divano e anche il caminetto. Non manca l’angolo con i giochi delle bambine. La zona giorno è ben illuminata grazie a tre enormi finestre, strette e lunghe. Una casa che richiama molto lo stile americano con ambienti grandi e finestre enormi. La cucina ha una grande penisola che funge anche da tavolo, con gli sgabelli. Ma non manca il tavolo da pranzo con le sedie. Una finestrona separa la cucina dal corridoio. Clio ha anche spiegato come ha organizzato tutta la cucina, aprendo i cassetti uno per uno e non mancando di specificare colori e materiali. Dal corridoio si accede al bagno e alla camera da letto.

La casa in Italia di ClioMakeUp si sviluppa su tre piani. Al piano superiore ci sono altre camere e un bagno, dell’ultimo invece non ha parlato. Ma in questo tour è rimasta al primo piano, presenterà gli altri quando saranno pronti.