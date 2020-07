ClioMakeUp torna in Italia dopo 12 anni a New York: i motivi della scelta

ClioMakeup Zammatteo torna a casa dopo 12 anni trascorsi a New York. A comunicarlo è stata la stessa influencer 37enne, brand ‘vivente’ della cosmetica che attraverso una serie di Stories Instagram ha spiegato il motivo della sua scelta. Nella Grande Mela Vive si era trasferita con il marito Claudio Midolo, un game designer italiano. La coppia ha due figlie, Grace Cloe Midolo – nata il 29 luglio 2017 – e Joy Claire Midolo – nata il 22 aprile 2020. Il rientro nella Penisola avverrà tra poco più di un mese, più precisamente il primo settembre. Destinazione il Veneto, terra d’origine della Make Up Artist, la quale possiede una casa. Ed è proprio nella regione governata da Luca Zaia che Clio e la sua famiglia ripartiranno, dopo l’esperienza a stelle e strisce. Esperienza che nell’ultimo periodo è stata segnata da diversi disagi per via della pandemia e di una gestione politica dell’emergenza sanitaria alquanto opinabile da parte dell’amministrazione Trump.

ClioMakeup Zammatteo lascia New York dopo 12 anni

Clio riuscirà così a ricongiungersi anche con la famiglia a partite da settembre. A causa del coronavirus da mesi non vede infatti i propri congiunti. Come ha raccontato via social, nonostante gli sforzi profusi per far sbarcare in America la madre, non c’è stato nulla da fare a causa dei controlli in aeroporto e del monitoraggio sanitario che il governo americano continua a mettere in campo per chi entra dall’estero. Da qui la scelta drastica di lasciare New York e ripartire una seconda volta dall’Italia. Con ogni probabilità a influire sulla decisione, anche lo spavento dettato dal diffondersi del Covid-19 negli States, Paese che ha delle differenze, per certi aspetti, profonde rispetto all’Italia. Ricordiamo che Clio, quando scoppiò l’epidemia, lasciò la Grande Mela rifugiandosi impaurita da alcuni amici (sempre negli Usa) per via della corsa alle armi che si scatenò in città.

Clio Zammateo rientra in Veneto con la famiglia

Tutto pronto quindi per il rientro nel Bel Paese. Clio, il marito e le loro figlie potranno rilassarsi nelle campagne venete, vivendo una vita meno frenetica rispetto a quella newyorkese. La Zammatteo ha spiegato che anche in Italia le figlie studieranno inglese e laddove un giorno volessero lavorare o abitare in America saranno libere di farlo. Per ora, però, meglio tornare a casa.