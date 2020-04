Clio Make Up di nuovo mamma: è nata la seconda figlia

È nata Joy, la seconda figlia della youtuber esperta di trucco Clio Zammatteo

Un altro fiocco rosa per Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up. La nota youtuber e web influencer ha dato alla luce la sua seconda figlia, Joy. L’annuncio è stato dato dalla diretta interessata che ha prima condiviso alcune stories dall’ospedale, effettuate dopo l’epidurale, e poi il primo scatto insieme alla neonata (che trovate più in basso). Clio è già mamma di Grace, avuta due anni fa. La 37enne è felicemente sposata dal 2008 con Claudio, il primo a credere nel talento della moglie come make up artist. Per la coppia non è stato facile allargare la famiglia: a causa dell’emergenza Coronavirus, Clio e Claudio hanno abbandonato New York, dove vivono da anni, e hanno trovato rifugio in Virginia, a casa di un’amica.

Qualche settimana fa Clio Make Up aveva confidato i suoi dubbi e le sue angosce circa il secondo parto. “Mancano tre settimane al parto. Va tutto bene, per quanto bene possa andare in questo periodo di panico. Me l’ero immaginato diverso questo parto! Siamo in Virginia, a 4 ore da New York e non so ancora se torneremo o no. Stiamo decidendo, perché qui c’è il problema della sanità. Non sappiamo ancora cosa faremo, ci informiamo tutti i giorni tramite gli amici che sono a New York. La situazione è simile a quella italiana: l’avevano presa sotto gamba e alla fine si sono trovati gli ospedali pieni”, aveva ammesso in una diretta Facebook.

Nonostante i problemi e gli imprevisti Clio è riuscita a dare alla luce la sua secondogenita. Che dire: benvenuta piccola Joy!