ClioMakeup vicina al parto, situazione Covid: “Non so ancora cosa faremo”

ClioMakeup a tre settimane dal parto: ancora a casa di Giuliana, MakeupDelight

Clio Zammatteo è sempre più vicina al parto e la situazione non è delle più semplici. La regina del makeup, dopo l’esplosione dell’emergenza Coronavirus, ha lasciato New York, ricevendo l’ospitalità di un’altra youtuber, Giuliana Arcarese, alias MakeupDelight. Oggi Clio si trova in Virginia insieme a suo marito ed alla piccola Grace. Ed è proprio dalla casa di Giuliana che Clio ha fatto due chiacchiere in diretta Facebook con Marco Monty Montemagno. Tramite questa piacevole chiacchierata, Clio ha aggiornato il pubblico circa la vicinissima nascita della sua secondogenita Joy. Gli utenti le hanno chiesto come farà a gestire la situazione e, soprattutto, dove partorirà. Clio non nasconde la sua preoccupazione: “Non so ancora cosa faremo. Ci informiamo giorno per giorno tramite gli amici che sono a New Work. Al momento non so ancora dove partorirò“.

Aggiornamenti Clio Zammatteo e la nascita di Joy

“Mancano tre settimane al parto ed io sono in Virginia, stiamo decidendo se tornare a New York. Tra i tanti problemi, c’è quello legato alla Sanità ed alla assicurazione, io non ho l’assicurazione in Virginia“. Clio ed il marito stanno cercando di trovare la soluzione migliore per far nascere Joy in totale sicurezza. Al momento, l’opzione dell’ostetrica a domicilio e del parto in casa è tra le ultime. Troppi rischi e la necessità di dover eventualmente accedere all’Emergency Rom in caso di problemi, il luogo più pericoloso dal punto di vista Covid. Una situazione per niente facile per Clio e per le tante altre partorienti in un momento in cui gli Stati Uniti sono diventati l’epicentro della pandemia. La seconda figlia di Clio dovrebbe nascere con parto naturale ed al momento non si sa ancora dove nascerà. Clio rassicura le sue fan circa i suoi 4 gatti: “Sono a New York con la nostra governante!“.