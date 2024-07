Ilaria D’Amico incinta, amici confermano: “Figlio con Buffon, è vero”

Ilaria D’Amico, 50 anni, sarebbe incinta: aspetterebbe un figlio assieme al compagno e futuro marito Gianluigi Buffon. A lanciare lo scoop è il magazine Diva e Donna che ha immortalato la giornalista e conduttrice televisiva con un pancino sospetto, segno che la gravidanza sarebbe in corso. Inoltre il settimanale esperto di retroscena rosa ha reso noto di aver contattato amici della coppia e di avere avuto conferma in merito alla dolce attesa. Al momento i diretti interessati hanno preferito non rilasciare alcun commento sull’indiscrezione.

L’ex portiere della Juventus e l’ex volto di Sky hanno già avuto un figlio, Leopoldo Mattia, nato nel 2016. Buffon è anche padre di Louis Thomas, accolto il 28 dicembre 2007, e di David Lee, frutto d’amore abbracciato il 31 ottobre 2009. Entrambi i figli sono nati durante il matrimonio vissuto dall’ex atleta con l’ex modella ceca Alena Seredova.

Buffon e Ilaria D’Amico, il giallo sulle nozze rimandate

La notizia della gravidanza della D’Amico, sempre ammesso e non concesso che corrisponda a verità, potrebbe anche essere una delle cause che hanno fatto slittare le nozze. Buffon, a settembre 2023, aveva confermato di essere pronto a sposare la compagna, con la quale fa coppia dal 2013. Lo aveva rivelato in diretta televisiva, durante un’intervista rilasciata al Tg Uno.

Il matrimonio era stato calendarizzato per giugno 2024, ma poi non se ne è fatto più nulla in quanto l’ex portiere, facendo parte della delegazione della Nazionale impegnata agli Europei di calcio in Germania, è stato appunto impegnato nel seguire gli azzurri che, come è noto, sono stati eliminati in modo indecoroso dalla Svizzera agli ottavi di finale della competizione.

Una domanda, però, sorge spontanea: Buffon, quando annunciò le nozze previste per l’estate, già sapeva che sarebbe stato impegnato agli Europei. Che i piani invece siano cambiati per via della presunta gravidanza? Chissà… Non resta che attendere conferme o smentite in merito alla dolce attesa. Nel frattempo la coppia è più solida che mai. Solida anche la relazione dell’ex moglie di Buffon, Alena Seredova, che, dopo aver superato il trauma del tradimento e della separazione, si è rifatta una vita con il manager Alessandro Nasi, con il quale è convolata a nozze e con il quale ha avuta una figlia, la piccola Vivienne Charlotte.