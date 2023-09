Buffon al Tg1: la chiosa a sorpresa sulla futura sposa Ilaria D’Amico

Gianluigi Buffon spunta al Tg Uno e snocciola, a sorpresa, una dedica dolcissima per la sua compagna nonché futura moglie, Ilaria D’Amico. Di recente la giornalista ha reso noto che sposerà l’ex calciatore tra qualche mese (non si conosce la data precisa, ma i fiori d’arancio arriveranno, salvo imprevisti dell’ultima ora, nel 2024). Ebbene, Buffon ha confermato che le nozze ci saranno, mandando, davanti a milioni di italiani, un messaggio assai zuccheroso per la sua dolce metà.

Naturalmente l’ex portiere non è stato intervistato dal principale Tg della tv italiana per parlare delle sue vicende private. Il fulcro della chiacchierata è stato il suo nuovo ruolo da capodelegazione della nazionale azzurra. Buffon infatti, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è stato arruolato per seguire da vicino la nazionale, con la quale ha sempre avuto un rapporto strettissimo, oltre ad averla portata, da protagonista, sul tetto del mondo nel 2006 (indimenticabile la finale di Berlino vinta contro la Francia).

La dedica davanti a milioni di persone

A un certo punto il giornalista che lo stava intervistando ha ricordato che nel 2024 si sposerà. Buffon si è aperto parlando del forte sentimento che prova per la D’Amico: “Conta ciò che c’è dietro a questa festa (di nozze, ndr), è ciò che mi rende più felice e che mi rassicura per il mio futuro di vita”. “Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice”, la chiosa extra dolce per la compagna.

E matrimonio sia, allora! La scelta della coppia di sposarsi non arriva in un periodo casuale, bensì dopo che il giocatore ha deciso di concludere la sua carriera agonistica. Il nuovo ruolo da capodelegazione lo terrà impegnato, ma meno rispetto a quando indossava i guantoni. Quindi adesso c’è tutto il tempo per organizzare per bene e in tranquillità la festa nuziale.

Di recente anche l’ex moglie di Buffon si è risposata. Naturalmente stiamo parlando di Alena Seredova che ha detto “sì” al manager piemontese Alessandro Nasi, l’uomo che l’ha stregata dopo la turbolenta fine della relazione con l’ex calciatore.