Gregoraci love, Giorgi peggiora, De Martino tresca: chicche e gossip

Nessun ritorno di fiamma tra Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Lei è stata pizzicata da Chi Magazine con un altro ‘povero’, Tomas Talin, giovane rampollo figlio di Fabio Talin, magnate del real estate a Sankt Moritz. Secondo il settimanale i due fanno coppia da settimane e molti li avrebbero avvistati nelle nottate milanesi in atteggiamenti inequivocabili.

Stefano De Martino, intervistato dal Corriere della Sera, si è ritrovato a rispondere a una domanda diretta sul presunto flirt avuto con Alessia Marcuzzi. Ha dribblato il quesito. Ci ha pensato Gabriele Parpiglia a ‘infilzarlo’, sulla tresca ricordando che, quando i due conduttori lavoravano insieme a L’Isola dei Famosi, gli addetti ai lavori avevano notato un certo feeling. Parpiglia faceva parte degli autori del reality all’epoca. Insomma, è da ritenere una persona informata sui fatti.

Riccardo Scamarcio protagonista di una brillante e simpatica intervista a Belve. L’attore ha confermato di essere innamorato di Benedetta Porcaroli, rivelando inoltre di aver provato quasi tutte le droghe.

Buffon senza freni, le parole che non ti aspetti: l’ex portiere, a proposito delle corna ad Alena Seredova, si è giustificato lungo le colonne del Corriere della Sera dicendo che il matrimonio era in crisi da tempo. Poi, a sorpresa, ha tessuto gli elogi del nuovo marito dell’ex moglie, Alessandro Nasi: “Lui ha reso i miei figli persone migliori”.

Vicenda delicatissima quella che vede protagonisti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Lui è stato arrestato per stalking e poi rilasciato in quanto la sua posizione è stata ritenuta meno grave dopo l’interrogatorio di garanzia. Non appena è uscito dal carcere si è fiondato a farsi intervistare da Fabrizio Corona. La speranza è che il caso, essendo spigoloso e delicato, sia affrontato nelle sedi opportune e non in tv o sui social.

Chiara Ferragni Giovanni Tronchetti Provera sono una coppia. Ormai non si nascondono più. Di recente sono stati a Roma, lasciandosi paparazzare mano nella mano.

E chi ha avuto da ridire sulla nuova relazione dell’ex moglie di Fedez? Naturalmente la giornalista Paola Ferrari che su Instagram ha tuonato: “Da… PENSATI LIBERA … a PENSATI SCIURA (milanese)… è solo un’attimo! Da buona imprenditrice se gli affari non vanno bene si cambiano gli obbiettivi! @chiaraferragni”. Questo il messaggio, con tanto di tag alla diretta interessata, scritto dal volto Rai. Lo sfondone ha fatto incetta di critiche sui social.

Serena Enardu, dopo aver fatto di tutto per lasciar intendere che fosse in crisi con Pago, è rispuntata con il cantante sardo. Non è la prima volta che prova a creare interesse usando simili trucchetti. Attenzione a non giocare troppo con il gossip, alla fine ci si scotta.

Ilary Blasi ha denunciato Totti accusandolo di aver lasciato sola in casa la figlia Isabel di 8 anni. In realtà con la piccola c’era la babysitter, come confermato dalla polizia che ha suonato a casa dell’ex stella della Roma. Ora la Blasi rischia di essere contro denunciata. Che be clima

Eleonora Giorgi è tornata ad aggiornare sulle sue condizioni di salute. Il tumore al pancreas continua a crescere: lo ha dichiarato la stessa attrice a Verissimo. Suo figlio Andrea ha confermato quanto detto dalla madre, spiegando che le terapie ‘normali’ sono quasi finite e che purtroppo non c’è stata una risposta soddisfacente. Si valuta un percorso sperimentale di cura.